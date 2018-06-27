Сессия завершается: Нигматулин подвел краткие итоги деятельности Палаты

В своей работе мажилисмены руководствовались, прежде всего, стратегическими приоритетами - председатель Мажилиса.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на завершающем третью сессию шестого созыва пленарном заседании депутатов подвел краткие итоги деятельности Палаты, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Отметив, что в своей работе мажилисмены руководствовались, прежде всего, стратегическими приоритетами, которые были определены президентом страны Нурсултаном Назарбаевым на открытии сессии в сентябре прошлого года, а также в Послании народу Казахстана, Н.Нигматулин привел ряд конкретных цифр.

В частности, спикер Мажилиса рассказал, что в течение нынешней сессии было проведено 38 пленарных заседаний Мажилиса, на которых было обсуждено 263 вопроса. На рассмотрении Палаты находилось 128 законопроектов, из которых 91 одобрен и направлен в Сенат.

- Именно в период третьей сессии глава государства на совместном заседании Палат Парламента обнародовал свои Пять новых социальных инициатив, и нами были рассмотрены и приняты все необходимые законы, направленные на реализацию этих масштабных инициатив. То есть, третья сессия, можно сказать, стала сессией социальной модернизации. В целом, нами было одобрено много важных законопроектов, направленных на реализацию стратегического курса Главы государства, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Председатель Палаты также отметил, что кроме законотворческой работы было проведено 18 «правительственных часов», 2 парламентских слушания, 13 «круглых столов», 21 выездное заседание комитетов Мажилиса и 3 международные конференции.

Депутаты Мажилиса активно развивали международное и межпарламентское сотрудничество, выступали на диалоговых площадках различных международных организаций, отстаивая принципиальную позицию страны по тем или иным вопросам.

- Сессия завершается. Но впереди у нас выезды в регионы для встреч с избирателями. График утвержден. Мы охватим все регионы страны. И предложения, которые прозвучат в ходе этих встреч, конечно же должны быть учтены в дальнейшей нашей с вами законотворческой деятельности, - сказал Н.Нигматулин в завершение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!