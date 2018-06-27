Аскар Мамин прибыл с рабочим визитом в Туркестанскую область

В ходе поездки Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин ознакомился с работой акимата города Туркестан.

Сегодня Премьер-Министра РК Аскар Мамин посетил с рабочим визитом областной центр Туркестанской области – город Туркестан, сообщает Zakon.kz.

В ходе поездки принял участие на первом заседании комиссии по перспективам развития Туркестанской области и ознакомился с развитием города.

Ознакомив с планом развития нового областного центра, Ж.Туймебаев отметил, что в целях реализации поручений Главы государства создан специальный штаб. Вместе с этим, Аскар Мамину были доложены работы по проекту развития нового административно-делового центра, совершенствованию и модернизации инфраструктуры строительства.

В частности, в соответствие с новым разработанным генеральным планом, территория города увеличилась на 35 тысяч гектаров. Для строительства нового городка в восточной части Туркестана выделено 670 гектаров земли. Из них на 170 гектарах планируется построить административно-деловой центр, на 300 гектарах многоэтажные жилые дома. Планируется, что в данном городке будут проживать около 65 тысяч жителей. Наряду с этим, согласно новому плану предусматриваются пути развития инфраструктурных систем и транспортно-логистического направления.

Кроме того, в ходе ознакомления доложен проект возрождения исторической части «Көне Түркістан» («Древний Туркестан»). Проект направлен на реконструкцию крепостных сооружений вокруг мавзолея Х.А.Яссави. Представлены 2 версии реализации идейного значения проекта «Көне Түркістан». Один из них, получить от стран-членов организации «ТЮРКСОЙ» проектные предложения по формированию культурных объектов в определённом историческом и архитектурном стиле, предложив им построить соответствующие объекты. Во втором варианте запланировано провести работы не только по привлечению инвестиций со стороны тюркоязычных стран, но и привлечь отечественных и других инвесторов.

Ознакомившись с планом развития города, Аскар Мамин отметил, что исполнение данных работ будет на контроле Правительства и подчеркнул, что для реализации поручения Главы государства на соответствующем уровне, со стороны Правительства будет оказана максимальная поддержка.

В ходе поездки Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин ознакомился с работой акимата города Туркестан, посетил общежитие для государственных служащих, а также действующий железнодорожный вокзал.

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