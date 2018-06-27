Владимир Кузьмин впервые выступит в Алматы

Данное мероприятие пройдет 30 июня в кафе «Хард Рок».

Советский и российский музыкант, гитарист, мультиинструменталист и автор песен, вокалист. Один из основателей и лидеров группы «Карнавал», лидер группы «Динамик» Владимир Кузьмин проведет первый концерт в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Данное мероприятие пройдет 30 июня в кафе «Хард Рок». Во время концерта любители музыки смогут насладиться не только давно полюбившимися произведениями, но и новыми проектами музыканта. Приглашаем всех жителей и гостей южной столицы окунутся в атмосферу старого доброго рока. Начало мероприятия в 19.00.

Владимир Борисович Кузьмин – музыкант, певец и композитор, лидер рок-групп «Карнавал» и «Динамик». Освоив множество музыкальных инструментов, он сочиняет композиции в жанре, представляющем сплав рока, блюза и синтпопа.

Среди его лучших композиций – хорошо знакомые миллионам слушателей шлягеры «Сказка в моей жизни», «Я не забуду тебя никогда», «Эй, красотка», «Симона», «Когда ты меня позовешь» и многие другие.

В 1977 году, сразу после окончания училища, он стал гитаристом ВИА «Надежда». В составе коллектива он получил первый опыт на профессиональной сцене.

В 1978 году музыкант перешел в ансамбль «Самоцветы» под руководством Юрия Маликова. Проведенный в этом коллективе год дал ему возможность «на собственной шкуре» ощутить специфику работы профессионального музыканта. Под влиянием Владимира Преснякова-старшего он отточил свой эксклюзивный гитарный стиль, «конвертируя» саксофонные ходы на струны.

В 1979 году Кузьмин вместе с Александром Барыкиным собрал первый «боевой» состав группы «Карнавал».

Весной 1982 года Кузьмин, будучи уже довольно известной музыкальной фигурой в стране, создал рок-группу «Динамик». Положив свои трудовые книжки в Ташкентский цирк, музыканты «Динамика» совершали по стране тур за туром.

Неожиданно для многих поклонников в 1986 году Владимир Кузьмин стал выступать в Театре песни Аллы Пугачевой. Это был романтический период в творчестве Кузьмина – в те годы его с Аллой Пугачевой связывало не только музыкальное творчество.

В марте 1987 Кузьмин решил в третий раз возродить «Динамик», который в новом составе обрел утраченную славу.

В 1991 году Кузьмин и «Динамик» перебрались в США. Следующие два года они выступали в ночных клубах Калифорнии, записали за это время два англоязычных альбома («Dirty Sounds»» и «Crazy about Rock-n-Roll»).

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