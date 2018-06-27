Аким Карагандинской области вручил ежегодную премию «Алтын сунқар»

Премию «Алтын сунқар» в Караганде вручают с 2006 года. За 12 лет её лауреатами стали 174 работника СМИ.

В Караганде в преддверии Дня работников связи и информации состоялось вручение ежегодной премии акима Карагандинской области «Алтын сунқар». Торжественная церемония прошла во Дворце культуры горняков, передает Zakon.kz.

- Год назад, когда впервые вручал «Алтын сунқар», многих из вас я ещё не знал. Открою вам один секрет: на сегодняшний день один из самых верных зрителей и читателей - это я, аким области. Я всегда стараюсь смотреть новости и читать ваши публикации. Очень многое узнаю именно от вас. Область у нас самая большая в стране, и уследить за всем очень сложно, но своими публикациями вы помогаете это сделать. Вы поднимали многие острые вопросы, тот же «чёрный снег» в Темиртау, к примеру, - сказал аким области Ерлан Кошанов, поздравляя работников СМИ с профессиональным праздником.

Он пожелал журналистам, чтобы «любимая профессия оставляла пространство для личной жизни».

В этом году на премию «Алтын сунқар» поступило более 100 заявок от 31 СМИ из 13 городов и районов области. Лауреатами стали 10 человек и два коллектива.

В нынешнем году учредили новую номинацию: «За лучшее освещение государственной политики в сфере религии». Победа досталась областному телеканалу SARYARQA.

В номинации «За верность профессии» премию получил директор Жезказганского городского ТК «Дидар» Базарбай Әлеуханұлы.

Победителем в номинации «За активную жизненную позицию» стала собственный корреспондент по Карагандинской области интернет-портала BNews.kz Анжелика Чуднецова.

В номинации «Мастер объектива» лучшим признан телеоператор ТК Saryarqа Мурат Токенов.

Премии за «Лучшее освещение сельской тематики» удостоена главный редактор Абайской районной газеты «Абай - Ақиқат» Гульнур Абеуова.

В номинации «Лучшее освещение социальной тематики» победителем признан собственный корреспондент ИА «КазТАГ» и корреспондент газеты «Взгляд на события» Николай Кравец.

В номинации «Лучшее освещение производственной тематики» премию получил собственный корреспондент республиканского ТК «КТК» по Карагандинской области Саят Сабдалы.

Фотокорреспондент городской газеты «Саран газеті» Камила Оспанова стала лучшей в номинации «За первые успехи».

Обладателем премии в номинации «Лучшая творческая работа года» стал редактор ТК Saryarqa Виталий Несипбаев.

В номинации «За стиль и функциональность» премию присудили корректору Актогайской районной газеты «Тоқырауын тынысы» Дание Тажибаевой.

Награды в номинации «За лучшее освещение и пропаганду тематики «Человек труда» удостоена корреспондент Каркаралинской районной газеты «Қарқаралы» Сагыныш Абилова. Размер премии составил 250 тыс. тенге.

Специальная премия акима области за вклад в развитие карагандинской журналистики в размере 1 млн тенге в этом году присуждена коллективу «5 канала».

Памятные статуэтки и дипломы лауреатам вручали известные карагандинцы. В их числе лучший учитель 2017 года Раиса Сабитова, обладатель премии в сфере здравоохранения в номинации «За верность профессии» Светлана Курганская.

Был подготовлен видеоролик с интервью ветеранов журналистики. В праздничном концерте выступили карагандинские артисты и коллективы, а также известная казахстанская певица Маржан Арапбаева.

Премию «Алтын сунқар» в Караганде вручают с 2006 года. За 12 лет её лауреатами стали 174 работника СМИ.

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