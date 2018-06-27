Ограничение на использование изображения детей в социальной рекламе в РК будет снято

Но при этом поэтапно будут сокращаться объемы рекламы в вечернее время по теле-радиоканалам.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили соответствующий законопроект РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам рекламы», передает корреспондент Zakon.kz.

Как отмечается в заключении комитета Мажилиса по социально-культурному развитию, данным проектом закона вводится поэтапный переход по сокращению теле- и радиоканалами объема коммерческой рекламы в вечернее время. Предлагается сократить объем рекламы с 1 января 2019 года - не более 20%. Также вводится норма о безвозмездном размещении на ТВ и радио социальной рекламы до 10 роликов в день и снимаются ограничения на использование изображения детей в социальной рекламе. Более подробно о поправках проинформировала председатель комитета Гульнар Иксанова.

«Данный проект закона был одобрен в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК 21 июня 2017 года. В целом, законопроект направлен на систематизацию госрегулирования рекламной деятельности и совершенствования общественных отношений в сфере рекламы. Законопроектом предполагалось внесение изменений и дополнений в 5 кодексов и 9 законов», - сказал она.

По ее словам, в ходе работы депутатами внесен ряд поправок.

«Поправки направлены на: четкое определение терминов «наружная и визуальная» реклама и «объект наружной и визуальной» рекламы; введение понятия «уличная мебель, оборудование»; а также видов информаций, не относящихся к наружной рекламе. На четкое разделение компетенции регулирующих госорганов в области рекламы, в том числе местных исполнительных органов; переход от разрешительного порядка выдачи документов на размещение наружной рекламы на уведомительный; определение конкретных субъектов, осуществляющих контрольные функции. Эти функции закрепляются на МИО городов республиканского значения, столицы, городов областного значения и районов», - перечислила она.

Также на регламентацию требований по размещению объектов наружной рекламы в соответствии с Земельным кодексом РК, законодательством РК об их архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, автомобильных дорогах и дорожном движении.

«На введение обязанности собственников объектов наружной рекламы или лиц, обладающих иными вещными правами на объекты наружной рекламы, размещенных на внешних сторонах зданий, сооружений по их содержанию в надлежащем эстетическом, санитарном и техническом состоянии. Обеспечению безопасности объекта наружной рекламы для жизни и здоровья людей, имущества всех видов собственности, а также требований по своевременному демонтажу объектов наружной рекламы», - пояснила депутат.

«На установление ограничений по предоставлению земельных участков общего пользования под размещение объектов наружной рекламы, в частности на тротуарах и велосипедных дорожках. Утончение уровня бюджета от налоговых поступлений за размещение наружной рекламы - это бюджеты городов республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения, поселков, сельских округов. Данная мера предложена в целях дальнейшего развития системы местного самоуправления. Выведение из общего объема коммерческой рекламы, распространяемой на телерадиоканалах, рекламы, размещаемой в программах, транслируемых в прямом эфире или записи-повторах. Снятие ограничений по использованию изображения детей в социальной рекламе. Безвозмездное размещение на обязательных теле- и радиоканалах социальной рекламы», - указала Г. Иксанова.

Кроме того, депутатами были внесены поправки редакционного характера и по юридической технике, качественно улучшившие содержание законопроекта.

«Вышеуказанные предложения депутатов были направлены в правительство, по которым получены соответствующие заключения. Рабочие группы рассмотрено более 200 поправок, сравнительная таблица содержит 110 принятых позиций. По итогам работы законопроектом предусматривается внесение поправок в 4 кодекса и 12 законов», - заключила председатель комитета.

Ксения Давыдова, Астана

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