Опасные игрушки из Китая выявили в ВКО

Перед покупкой важно обращать внимание на запах, наличие заусенцев или острых необработанных краев.

В Восточно-Казахстанской области выявлены опасные детские игрушки китайского производства. Игрушки содержат ацетон и изобутиловый спирт, которые превышают свою норму в два раза, передает zakon.kz со ссылкой на Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Причиной поступления на рынок опасных для здоровья детей и некачественных детских игрушек, является нарушения поставщиками обязательств по предоставлению документа об оценке соответствия игрушки, помещенных под условный выпуск.

Игрушки китайского производства зачастую не имеют соответствующей маркировки (как показаны на рисунке ниже), необходимых сертифицирующих документов и разрешений. Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК просит родителей при покупке игрушек обращать внимание на маркировку, информацию об изготовителе (название страны и адрес фирмы), потребительских свойствах товара, составе материалов, из которых произведена продукция, и о том, для детей какого возраста предназначена данная игрушка.

Также перед покупкой важно обращать внимание на запах, наличие заусенцев или острых необработанных краев, а также иных дефектов, отставание краски при касании мокрыми руками и т.п. Мягкую игрушку проверяют на прочность швов и фурнитуры.

Следует задуматься о том, что игрушки, самые близкие друзья детей, могут стать самыми злейшими их врагами и нанести серьезный вред здоровью ребенка, если эти игрушки низкого качества, были изготовлены без соблюдения всех необходимых стандартов, из материалов, имеющих в своем составе высокий процент опасных вредных веществ. Каждый потребитель имеет право запросить у продавцов сертификат соответствия подтверждающий безопасность на любой вид товара.

Отметим, что Комитет инициировал и внес на рассмотрение Правительства проект нормативного документа, в котором игрушки включены в перечень товаров, в отношении которых условный выпуск не допускается, и они должны ввозиться в страну только после предъявления сертификата соответствия и проведения лабораторной экспертизы.

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