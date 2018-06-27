В Алматы пройдет первый международный кинофестиваль «Almaty Film Festival»

В рамках кинофестиваля предусмотрена насыщенная 5-дневная программа.

15-19 сентября 2018 года при поддержке акимата Алматы пройдет первый Международный кинофестиваль «Almaty Film Festival» под девизом «Сближение культур». Президентом международного кинофестиваля стал отечественный режиссер Акан Сатаев.

«Almaty Film Festival» - это культурологический проект, который призван развить международное сотрудничество кинематографистов и привлечь международные кинопроекты в город Алматы. Это возможность продвижения имиджа города на международном уровне как культурного и туристического центра Республики.

В рамках кинофестиваля предусмотрена насыщенная 5-дневная программа. Церемония открытия кинофестиваля будет включать «красную дорожку», по которой пройдут звезды как отечественной, так и мировой киноиндустрии, праздничный концерт, церемонию награждения «За вклад в развитие кинематографа». Церемония закрытия кинофестиваля будет включать подведение итогов кинофестиваля, вручение победителям конкурсов призов за свои киноработы.

Тематика основного конкурса – «Сближение культур». Он будет представлен кинокартинами 2018 года, являющимися ко-продукцией двух и более стран. В конкурс войдут как фильмы ко-продукции стран, у которых уже сложились многолетние партнерские отношения, и которые были представлены на международных кинофестивалях, так и фильмы редкой ко-продукции.

Фильмы основного конкурса будут номинированы и получат призы в следующих категориях: «Гран-при», «За лучшую режиссерскую работу», «За лучшее исполнение мужской роли», «За лучшее исполнение женской роли», «Специальный приз жюри».

Также будут представлены внеконкурсные программы: «Культурное и природное наследие, туризм и спорт», «City in motion», «Детское и семейное кино», «Almaty Vine Fest».

На полях фестиваля запланировано проведение бизнес-форума, в рамках которого будут проведены круглые столы, панельные дискуссии, мастер-классы и др.

Среди гостей и жюри будут представлены руководители и представители международных и местных ассоциаций, дистрибутерских медиа компаний, представители мировых кинокомпаний, общественные деятели, а также казахстанские актеры и режиссёры.

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