Фонд «Аман-Саулык» пригласили на сессию ООН по неинфекционным заболеваниям в Нью-Йорк

В прошлом году общественный фонд «Аман-Саулык» впервые провёл научно-практическую конференцию по проблемам угрожающего роста неинфекционных заболеваний в стране.

Руководитель фонда «Аман-Саулык» Бахыт Туменова приглашена на интерактивные слушания в Нью-Йорк по вопросам борьбы и контроля над неинфекционными заболеваниями при Генеральной Ассамблее ООН. Видный медик и общественник подробно прокомментировала те наболевшие проблемы, которые мешают казахстанцам жить до 90 лет, как японцы или австралийцы, передает Zakon.kz.

Людей в современном мире убивает неправильный образ жизни, отмечает эксперт. В среднем 7 из 10 смертей вызывают неинфекционные заболевания – в основном сердечно-сосудистые, рак, диабет и другие, возникающие в результате нарушений обмена веществ, жирового, водно-солевого баланса организма. Подавляющее большинство преждевременных смертей возникают именно от таких болезней.

Позиции Казахстана, как отмечает Бахыт Туменова, в этой тревожной статистике гораздо хуже «средней температуры по больнице». Более 82 % заболеваний в Казахстане вызваны именно неинфекционными причинами, как и каждая восьмая смерть. В качестве причин смертности на первом месте в нашей стране стоят сердечно-сосудистые заболевания, далее следует рак, сахарный диабет. И число больных растёт угрожающими темпами: так, если в 2006 году в Казахстане насчитывалось 150 тысяч больных диабетом, то на сегодня их число удвоилось. Причём это только те, кто стоит на учёте. А сколько людей не знают, что у них есть сахарный диабет?

Корни таких болезней уходят в ранний возраст, в детство. Так, согласно данным исследования, проведённого недавно Фондом «Аман-Саулык», каждый четвёртый ребёнок младшего и среднего школьного возраста в Казахстане имеет избыточный вес, причём у половины из этих детей избыток значительный, то есть они уже в свои 8-13 лет страдают ожирением. «Если не решить их проблемы сегодня, то в скором времени они, уже в молодом возрасте, пополнят число больных сахарным диабетом, гипертоников, будут страдать заболеваниями сердца», – констатирует специалист.

В прошлом году общественный фонд «Аман-Саулык» впервые провёл научно-практическую конференцию по проблемам угрожающего роста неинфекционных заболеваний в стране. Была создана общественная рабочая группа из числа специалистов-медиков, которые работают именно по профилактике наиболее опасных неинфекционных заболеваний.

«Мы сегодня работаем совместно, и нас радует, что в Минздраве также взяли за основу профилактическую стратегию в борьбе с этими болезнями. Намного легче предупредить или остановить заболевание на ранней стадии, чем лечить его на поздних тяжёлых стадиях – государство это прекрасно понимает. Если мы будем делать акцент на предупреждении заболеваний, то это позволит значительно снизить затраты на борьбу с их последствиями», – подчёркивает руководитель общественного фонда.

Между тем, мировое сообщество сегодня очень серьёзно озабочено ростом неинфекционных заболеваний. Те же сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте среди причин преждевременного ухода человека из жизни. Между тем, в ряде развитых стран, где уделили большее внимание этим вопросам, общественное здравоохранение достигло феноменальных результатов. Там значительно выросла средняя продолжительность жизни людей. В Японии, например, она превысила 90 лет, тогда как у нас в Казахстане этот показатель составляет лишь чуть более 70 лет.

«И ведь уровень развития медицинских технологий в Казахстане не настолько отстаёт от японского, – указывает медик. – В стране сегодня делают практически все те операции, которые делают в Японии. Основная проблема здесь не в качестве лечения, а в уровне профилактики – здесь нам в сравнении с японцами есть над чем поработать».

В настоящее время ООН готовит специальную резолюцию по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями. Осенью ожидается её принятие. В рамках работы по этому документу общественная группа по профилактике неинфекционных болезней встретится с представителями миссии ООН. Пройдут консультации с казахстанскими экспертами, представителями Минздрава, учёными для выработки общей позиции, и здесь предстоит значительная работа. Фонд «Аман Саулык» совместно с Министерством здравоохранения примет участие в межгосударственном обсуждении этих вопросов и даст свои предложения, учитывающие анализ казахстанской проблематики. В частности, будет поставлен вопрос о низкой информированности людей об опасных угрозах здоровью, которые несёт неправильный образ жизни, и о том, что с этим делать.

Здесь огромную пользу, по мнению общественников, играет принятая в некоторых развитых странах, например, в Великобритании, «Концепция снижения вреда». Я очень надеюсь, что этот современный подход найдет свое отражение в Резолюции ООН. Дело в том, что в жизни многих людей есть проблемы, которые можно сокращать путём профилактики, но которые невозможно до конца победить. К примеру, это те же вопросы неправильного питания. Ведь человек не может вообще не есть мясо или торты, потому что они вредны. Нам хочется есть вкусно. Взрослые люди могут контролировать свой рацион, но, к сожалению, у нас в Казахстане есть также и дети, страдающие, в частности, сахарным диабетом. И им тоже хочется сладкого, например, мороженого. Специально для таких детей Казахская академия питания во главе с академиком Шормановым разработала мороженое, которое изготавливается из кумыса. Оно вкусное, сладкое и при этом почти не содержит сахара.

Суть концепции снижения вреда заключается именно в этом: если нельзя заставить людей полностью отказаться от вредного продукта или вредной привычки, то нужно стремиться снизить вред его здоровью. На этом принципе строится современная стратегия ВОЗ во многих аспектах. В частности, на нём основана заместительная терапия для тяжёлых наркозависимых больных: чтобы оторвать человека от наркотика, он заменяется опиоидным лекарственным препаратом - метадоном.

Концепция снижения вреда позволила существенно снизить смертность от неинфекционных заболеваний и повысить уровень здоровья населения в развитых странах. Как отмечает Бахыт Туменова, её основа заключается в отказе от запретов и поиске менее вредной альтернативы. В свою очередь, в странах, где снижению вреда предпочли жёсткие запреты, наблюдается обратная ситуация: там идёт прогрессирующий рост неинфекционных заболеваний, вызываемых неправильным образом жизни.

Для Казахстана это ценный опыт, который нужно анализировать как на уровне Минздрава и правительства, так и через СМИ и общественные организации, полагает глава фонда «Аман-Саулык».

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