Оспанов: Государственное регулирование ВУЗов привело к низкому качеству образования

В США, например, нет министерства высшего образования, нет законов, которые регулируют, нет никакого регулирования ВУЗов - Оспанов.

Пока существует диплом государственного образца – уровень образования не будет повышаться. Таким мнением во время интервью с журналистом Zakon.kz поделился член совета директоров университета Нархоз Ерлан Оспанов.

Он пояснил, наличие государственного стандарта не позволяет изменить гражданам свое восприятие образования, и не дает причин ВУЗам менять свои подходы.

«По сути дела, что такое диплом государственного образца – это значит, государство нам говорит: «я за вас уже всё решило, всё проверило. Это стандарт, это утверждено, это соответствует» – много таких слов. То есть формально такие галочки проставлены, то есть я гарантирую, это государственный стандарт. Соответственно, ВУЗам уже практически ничего не надо делать, чтобы как-то доказывать качество образования своих учебных заведений. А когда не будет этих государственных дипломов, тогда ВУЗам придётся не то что защищаться, им придётся реально думать о том, кто же выходит из стен этого высшего учебного заведения», - сказал он.

По его мнению, существующая система проверки (в том числе так называемая система ВОУД – внешняя оценка учебной деятельности) не дает объективной оценки знаний учащихся. А потому не видит смысла в государственном контроле за ВУЗами

«Что вообще это проверка даёт – приходит какой-то чиновник из Министерства образования, из какого-то комитета и говорит: вот я считаю… Я даже не знаю вообще, что он должен проверить: качество образования, соответствие методикам или каким-то стандартам? Здесь должна работать нормальная конкуренция. В конце концов, голосуют и выбирают работодатель и родители, в какой-то степени сами дети. (Если убрать госрегулирование – от авт.) Какое-то время, наверное, будет состояние неопределённости, но со временем вся эта отрасль начнет саморегулироваться, появятся явные лидеры, которые реально показывают высокое качество образования в своих стенах, и это отрасль она сама настроится», - прокомментировал Оспанов.

Он также отметил, что рад подвижкам в системе образования, в частности законопроекту, расширяющему академическую и управленческую самостоятельность ВУЗов. Но добавляет – новшество, к сожалению, предусматривает не полное дерегулирование. В пример, привел систему образования США, где государство не контролирует ВУЗы вообще. А аккредитацию проводят не чиновники, а сами университеты.

«В США, например, нет министерства высшего образования, нет законов, которые регулируют, нет никакого регулирования ВУЗов. Есть рейтинги и есть аккредитации, которые проводят сами же ВУЗы. Эти организации саморегулируемые», - добавил он.

Он добавил, что, отказавшись от государственного контроля Казахстан улучшит качество образования и избавиться от ВУЗов, которые «продают» дипломы или выдают их за формальное посещение занятий и своевременную оплату.

«Ты просто проходишь формально, прослушиваешь, сдаёшь какие-то экзамены худо-бедно, первые 2-3 года проучился и всё, формально прошёл, сдал, прослушал. А что ты прослушал, как прослушал – кого это волнует? Тебе выдали диплом государственного образца, стандартный диплом – всё. Этот диплом стандартный, государственный. Тебя уже никто не может ни в чем упрекнуть и обвинить. Ты приходишь потом устраиваться на работу в государственные органы, в частные компании, у тебя диплом государственного образца, это как паспорт, формально он так же принимается», - сказал он.

Он убежден, когда университеты смогут самостоятельно выбирать, разрабатывать и предлагать образовательные методики своим ученикам, а не думать о том, как соответствовать государственным стандартам качество образования повыситься.

«Если бы ВУЗы сами могли определять свой формат, программу образовательную, если бы не было дипломов государственного образца, то те «университеты», которые продают дипломы, исчезли сами собой. Спрос на такие дипломы просто бы упал, потому что это просто бумажка. Диплом, если он уже не государственного образца, а выпущенный каким-то непонятным третьесортным учебным заведениям, эта бумажка никому не нужна. Остались бы тогда самые сильные, за которыми стоят люди, которые желают подвигать действительно образование на высоком уровне, для которых на первом месте стоят не деньги», - добавил он.

Помимо этого, Оспанов отметил, что стране необходима система некоммерческих учебных заведений, управляемых по принципу общественных организаций. То есть, когда нет одного конкретного акционера, бенефициара, а наоборот имеется большое количество попечителей, контролирующих процессы.

«Так работает большинство вузов в Британии, в США тоже. В США, кстати, те ВУЗы, которые строятся как бизнес, как правило самые низкокачественные ВУЗы, это факт», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!