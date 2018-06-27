Хортон: Все зависит от банковского сектора – смогут ли они успешно кредитовать экономику

Очень много зависит и от инициативы «Один пояс – один путь». Без этих условий, темпы роста останутся на уровне 4-4,5%.

Экономика Казахстана находит возможности роста. И в течении следующих 4 лет может достигнуть показателя в 5,5%. Об этом сегодня на пресс-конференции Международного Валютного Фонда (МВФ) рассказал руководитель миссии МВФ по Казахстану, заместитель директора департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Марк Хортон, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что за последние 2-3 года, когда в Казахстане проводились массовые мероприятия по государственному стимулированию, экономика страны находилась на переходном этапе. Сейчас же, она находит возможности роста.

«Теперь мы видим, что есть подвижки к тому, чтобы государство, Национальный Банк уже отходили от финансирования экономики, чтобы частный сектор выходил на первую роль. Поэтому потребуется еще дополнительно год или два. Опять же при условии, что все эти структурные реформы и инициативы по структурным вопросам будут решительно реализованы», - сказал он.

По его словам, уровень роста в Казахстане на данный момент «адекватный» и находится на уровне 4-4,5%.

«Наверно, будет сложнее Казахстану достичь уровня темпов экономического развития периода 2000-2007 годов, когда темпы экономического роста была 7,5% и более. Потому как, то время было уникальным, очень много было нефтяных ресурсов разрабатывалось, инвестиции шли в Астану, очень много было госинвестиций. Поэтому роста 4-4,5% хорошо, но темпы роста 5% было бы еще лучше. Поэтому структурные реформы, инициативы «Один пояс – один путь» и укрепление совершенствовать деятельности банковского сектора, финансового сектора сможет обеспечить более высокие темпы экономического роста», - сказал Хортон.

По его мнению, для достижения показателей в 5,5% роста Казахстану нужно соблюдать ряд условий в течении 2-4 лет.

«Все будет зависеть от решительной инфраструктурной реформы, все будет зависеть от банковского уровня, на сколько успешно они смогут развивать новые бизнес-модели и на сколько успешно они смогут кредитовать реальную экономику и предприятия МСБ. Очень много зависит и от инициативы «Один пояс – один путь». Без этих условий, темпы роста останутся на уровне 4-4,5%», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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