В Шымкенте стартовал командный турнир на Кубок Казахстана

Вчера в городе Шымкент состоялось официальное открытие командного первенства «Кубок Казахстана» среди юниоров до 14 лет, передает Zakon.kz.

На корты вышли представители 12 команд из 13 регионов Казахстана: Актюбинская область, 2 команды из города Алматы, Атырауская область, Восточно-Казахстанская область, Западно-Казахстанская область, Жамбылская область, Карагандинская область, Костанайская область, Кызылординская область, Туркестанская область, Павлодарская область, 2 команды из города Астаны и команда из города Шымкент. В состав команд вошли: 4 мальчика, 4 девочки и 2 тренера.

На церемонии открытия выступил директор филиала ФТК по Туркестанской области и города Шымкент Балабиев Кайрат с поздравительными пожеланиями, а также пожелал всем участникам удачи, отметив, что подобные мероприятия, активно пропагандируют здоровый образ жизни.

Отметим, что командный турнир на «Кубок Казахстана» среди юниоров до 14 лет во второй раз проводится в городе Шымкент. По окончанию турнира, победителям и финалистам будут вручены ценные призы и подарки, а также денежные гранты: 1 место – $7,000, 2 место - $5,000, 3 место - $3,000.