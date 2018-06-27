К претендентам на стипендию «Болашак» повысят требования

На данный момент на обучении находятся 1255 стипендиатов.

О новом качестве образования в рамках реализации седьмого направления Послания главы государства «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» и 25-летии функционирования программы «Болашак» рассказал сегодня на брифинге в пресс-центре Правительства РК вице-министр образования и науки Талгат Ешенкулов, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

По словам Т. Ешенкулова, за 25 лет реализации программы «Болашак» подготовлено 10 096 специалистов, среди которых свыше 5 тыс. – магистры, около 3 тыс. — бакалавры, более 300 — доктора PhD, аспиранты и интерны, а также около 1800 — стажеры.

Из общего числа выпускников 53% завершили обучение по гуманитарным специальностям, 37,8% — инженерно-технические, 7,4% — медицинские и 1,8% — творческие специальности. Свыше 40% выпускников работают в реальном секторе экономики, 20% — в сфере образования и науки и более 7% — в сфере медицины и здравоохранения.

«На данный момент на обучении находятся 1255 стипендиатов. С учетом потребностей реального сектора экономики актуализирован Перечень приоритетных специальностей на 2018 г., который включает 160 специальностей», — сказал Т. Ешенкулов.

На текущий год определено предельное количество стипендий — 555 ед. Сроки приема документов: с 9 марта по 31 августа 2018 г. По результатам заседания Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом от 24 мая 2018 г. стипендия «Болашак» присуждена 67 претендентам. По состоянию на 26 июня 2018 г. 381 человек подали заявку для участия в конкурсе на присуждение стипендии «Болашак», из них 222 зарегистрированы и 159 отклонены в связи с неполнотой представленных документов, либо с несоответствием Правилам отбора претендентов и по другим причинам.

С момента 20-летия стипендии «Болашак» в реализацию программы внесены существенные изменения:

Первое, локализована языковая подготовка по формату «6+6» (6 месяцев в стране, 6 — за рубежом).

Второе, повышены требования к льготным категориям по знанию английского языка с IELTS 3.0 до 5.0 и 5.5. Введены дополнительные льготные категории как «работники культуры и СМИ», «общий конкурс», «самостоятельно поступившие в докторантуру» (предусматривающие языковую подготовку в рамках программы).

Третье, усилены требования к среднему баллу диплома (с GPA 3,0 до 3,3). Оптимизирован список вузов для обучения стипендиатов: топ-70 вузов по мировым общеуниверситетским рейтингам, топ-20 по мировым предметным рейтингам. В 2018 г. список дополнен университетами лидеров мировой образовательной индустрии как США, Великобритании, Германии и Франции согласно их национальным предметным рейтингам.

Четвертое, внесены изменения в процедуру конкурсного отбора претендентов для присуждения стипендии — конкурс состоит из шести туров. Введен механизм предоставления гарантов для обеспечения исполнения обязательств в рамках заключенных договоров.

Пятое, для сокращения регионального дисбаланса и обеспечения кадровой ротации в регионы внедрен дифференцированный подход для трудовой отработки с сокращенным сроком отработки по схеме «центр-регион» в регионе 3 года вместо 5-ти лет в городах Астана и Алматы. Наравне с этим, отработка в организациях образования, находящихся в городах областного, районного значения и иных районах области - 2 года. Разрешена отработка выпускникам категории «государственный служащий», в субъектах квазигосударственного сектора РК. Внедрен механизм по зачитыванию декретного отпуска в срок осуществления отработки.

Шестое, введены новые категории работников для прохождения стажировок: «Научные работники»; «Работники Международного финансового центра «Астана» и «Работники сферы информационной (кибер) безопасности».

Седьмое, для категории «Самостоятельно поступившие на магистратуру» требования к GPA были снижены с 3.3 до 3.0. Введен механизм контроля освоения языка на этапе прохождения языковых курсов.

Кроме того, вице-министр образования и науки Т. Ешенкулов сообщил, что для дальнейшего повышения эффективности программы на предстоящий пятилетний период запланирован ряд важных мероприятий:

1. Для создания благоприятных условий к участию в конкурсном отборе планируется внедрение процедур онлайн тестирования на региональном уровне;

2. Для качественного отбора претендентов планируется повышение требования к знанию английского языка для претендентов на магистратуру до IELTS 6.0 и выше баллов для всех квотных категорий, за исключением категории «инженерно-технические работники» — IELTS 5.5.

3. В связи с повышением требований к знанию английского языка с 2025 года планируется отменить все существующие квотные категории в рамках стипендии.

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