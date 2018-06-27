Аскар Мамин провел первое заседание Правительственной комиссии по развитию Туркестана

В ходе заседания рассмотрены вопросы, касающиеся переезда государственных органов из Шымкента в Туркестан.

27 июня 2018 года под председательством Первого Вице-Премьера РК Аскара Мамина состоялось первое заседание Правительственной комиссии по развитию города Туркестан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Председатель Правительственной комиссии отметил, что 19 июня 2018 года принят исторический документ - Глава государства подписал Указ о создании Туркестанской области.

«Туркестан является культурно-духовным центром тюркского мира. Благодаря стратегическому решению Главы государства о создании Туркестанской области и переноса областного центра в Туркестане будет дан мощный импульс интенсивному развитию региона. Город Туркестан располагает большим потенциалом для развития. В первую очередь, нужно подготовить Генеральный план города, на основе которого будут приняты решения по развитию инфраструктуры», - отметил Первый заместитель Премьер-Министра РК.

В ходе заседания рассмотрены вопросы, касающиеся переезда государственных органов из Шымкента в Туркестан, состояния инженерно-коммуникационной инфраструктуры города, разработки концепции Генплана Туркестана, дальнейшего развития экономики области.

Аким Туркестанской области Ж.Туймебаев сообщил, что в целях реализации Указа Главы государства по переносу областного центра в город Туркестан, создан специальный штаб. Разработан план передислокации органов административного управления из Шымкента в Туркестан. Рассмотрены основные направления социально-экономического развития региона, дальнейшее развитие основных объектов энергетической инфраструктуры, объектов водоснабжения, развития транспортно-логистической системы, сервисных и туристических центров.

По вопросам развития инфраструктуры города доложил аким Туркестана А.Усербаев, по вопросам разработки концепции Генерального плана города и развития экономики региона доложили вице-министр по инвестициям и развитию РК К.Оскенбаев и вице-министр национальной экономики РК А.Жумагулов.

По итогам заседания, Первый заместитель Премьер-Министра РК А.Мамин дал ряд конкретных поручений государственным органам и акимату области по обеспечению переезда в кратчайшие сроки областных органов управления из Шымкента в Туркестан.

Заинтересованным министерствам и ведомствам поручено начать разработку отраслевых генеральных схем развития инженерной и социальной инфраструктуры Туркестана.

12 июля 2018 года будет объявлен Международный конкурс на разработку концепции Генерального плана Туркестана. Будет создана международная экспертная группа. К участию в конкурсе приглашаются казахстанские и международные архитекторы.

Генеральный план Туркестана будет предусматривать два этапа развития. Первый этап – до 2035 года, второй этап – до 2050 года. После определения лучшей концепции будет объявлен конкурс по его разработке.

В ходе рабочей поездки А.Мамин посетил инфраструктурные объекты Туркестана.

Напомним, для исполнения поручений Главы государства по развитию Туркестанской области и формировании Туркестана, как культурного и духовного центра тюркского мира была создана Правительственная комиссия во главе с Первым Вице-Премьером РК Аскаром Маминым.

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