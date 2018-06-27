Хортон: У Казахстана есть внутренние ресурсы, поэтому МВФ не фондирует республику уже 15 лет

Последние 2-3 года МВФ консультировали государственные структуры «по мерам политики». Так была проведена работа с Нацбанком по созданию основы для инфляционного таргетирования.

МВФ не фондирует Казахстан уже 15 лет, потому как республика имеет достаточный внутренний ресурс как в Национальном банке, так и в Национальном фонде. Об этом сегодня на пресс-конференции Международного Валютного Фонда (МВФ) рассказал руководитель миссии МВФ по Казахстану, заместитель директора департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Марк Хортон, передает корреспондент Zakon.kz.

Последние 2-3 года МВФ консультировали государственные структуры «по мерам политики». Так была проведена работа с Нацбанком по созданию основы для инфляционного таргетирования.

«Это достаточно сложная основа, которая требует мощных исследований. На чем зиждется инфляция. Это требует также и работы по установке регуляторных инструментов. Чтобы у Нацбанка был необходимый эффект и необходимые рычаги влияния на инфляционную ситуацию. Мы также предоставляли консультации по мерам по разрешению имеющихся слабых сторон в финансовом секторе, а также по фискальной налогово-бюджетной политике», - сказал он.

По его словам, работая над фискальной налогово-бюджетной политикой, МВФ проводил работу по мерам налоговой политики. Эти консультации в международном фонде рассматривали, как вопросы фискальных рисков.