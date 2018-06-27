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В Малайзии бизнесмен погиб после взрыва смартфона

У погибшего было два смартфона Blackberry и Huawei, но полиция не сообщает, какой именно из них взорвался.

Фото : newsyou.info27 июня 2018, 14:38

В Малайзии от взрыва смартфона погиб местный бизнесмен. Как выяснили СМИ, трагедия случилась, когда мужчина спал, передает modscheats.ru.

Как пишут местные СМИ, погибший Назрин Хассан — исполнительный директор венчурной компании Cradle Fund.

Трагедия случилась ночью, когда 45-летний бизнесмен поставил заряжаться свой смартфон и уснул, смартфон находился рядом с кроватью.

По непонятным причинам смартфон взорвался — произошел пожар, в результате которого Назрин Хассан погиб. Отмечается, что от взрыва смартфон разлетелся — осколки попали в голову мужчине. Так же, в следствии взрыва загорелся матрац. Точная причина смерти будет известна после заключения судмедэкспертизы.

Как говорят родственники погибшего, у него было два смартфона Blackberry и Huawei, но полиция не сообщает, какой именно из них взорвался.

"Кто бы мог подумать, что столь безвредная рутинная процедура, как зарядка смартфона может стать причиной того, что трое детей останутся без отца", - сокрушается родственник.


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