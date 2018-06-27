Банковский сектор Казахстана прошел самую опасную зону - Марк Хортон

Он должен стать лидером экономического развития Казахстана.

Банковский сектор Казахстана прошел самую опасную зону. Теперь правительству нужно решить проблемы с «Qazaq bank», «Delta bank» и «РБК». Об этом сегодня на пресс-конференции Международного Валютного Фонда (МВФ) рассказал руководитель миссии МВФ по Казахстану, заместитель директора департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Марк Хортон, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, правительство предприняло ряд правильных шагов для стабилизации ситуации в банковском секторе Казахстана.

«Я думаю во время глобального экономического кризиса 2008-2009 годов госорганы представляли необходимую финансовую помощь для того чтобы обеспечить стабилизацию финансового сектора, поэтому в настоящее время банковский сектор, наверное, самую опасную зону прошел и еще проблемы с более мелкими БВУ, такими как «Qazaq bank», «Delta bank», и более крупными БВУ как банк «РБК». Государство продолжает оказывать им поддержку ликвидности, где это является необходимым», - сказал он

Он отметил, что госорганы с осторожностью подходят к банкам, которые продолжают испытывать сложности. И именно поэтому в парламент поступили изменения и дополнения расширяющие полномочия Нацбанка чтобы работать с проблемными кредитами, списывать, предоставлять капитал, где это является необходимым.

«И БВУ необходимо усиливать и укреплять свои операции. У банков есть проблемы с предоставлением кредитов связанным сторонам. Поэтому такие операции в будущем будут подвергаться большему надзору и это также должно дать эффект для того чтобы усилить банковский сектор», - добавил Хортон.

Помимо этого, он обратил внимание, что в 2018 году стало улучшаться институт кредитования. В своей речи он сделал упор на кредитование домохозяйств, что позволяет восстанавливать данный сектор в «достаточно хороших темпах».

«Есть также интерес для того чтобы предоставлять большую финансовую поддержку предприятиям МСБ и корпоративному сектору, поэтому нам представляется, что с теми мерами поддержки, которые были представлены с регуляторными изменениями, которые произошли в отношении полномочий Нацбанка, что банковский сектор уже должен быть готов и готов, чтобы выступать в качестве лидера в восстановлении экономического развития Казахстана», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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