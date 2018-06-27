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Матильда поклонникам Шнурова: Живите своей жизнью

"Порой и сами главные герои не понимают, что произошло на самом деле".

Фото : Peopletalk27 июня 2018, 15:25

Матильда выступила с официальным заявлением. Она впервые прокомментировала развод со Шнуровым, сообщает Zakon.kz.

"Дорогие конспираторы, наблюдатели, исследователи, толкователи и, конечно, доброжелатели, жизнь сложнее, чем лента новостей, не пытайтесь разобраться, удовлетворяя своё любопытство, вчитываясь в чьи-то интерпретации и высказывая свои, это бесполезно. Порой и сами главные герои не понимают, что произошло на самом деле. В небе висит ядерный гриб, а они слепые не видят его в этот момент. Разбирайтесь лучше в своей собственной жизни, она проходит мимо, пока вы сидите в интернете, сливая своё драгоценное время в никуда. Мой вам совет, если позволите, стар как мир и довольно банален - живите своей жизнью", - написала она в своем Instagram.

26 мая солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил, что разводится со своей женой, Матильдой Шнуровой.


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