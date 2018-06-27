Матильда поклонникам Шнурова: Живите своей жизнью
"Порой и сами главные герои не понимают, что произошло на самом деле".
Фото : Peopletalk27 июня 2018, 15:25
Матильда выступила с официальным заявлением. Она впервые прокомментировала развод со Шнуровым, сообщает Zakon.kz.
"Дорогие конспираторы, наблюдатели, исследователи, толкователи и, конечно, доброжелатели, жизнь сложнее, чем лента новостей, не пытайтесь разобраться, удовлетворяя своё любопытство, вчитываясь в чьи-то интерпретации и высказывая свои, это бесполезно. Порой и сами главные герои не понимают, что произошло на самом деле. В небе висит ядерный гриб, а они слепые не видят его в этот момент. Разбирайтесь лучше в своей собственной жизни, она проходит мимо, пока вы сидите в интернете, сливая своё драгоценное время в никуда. Мой вам совет, если позволите, стар как мир и довольно банален - живите своей жизнью", - написала она в своем Instagram.
26 мая солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил, что разводится со своей женой, Матильдой Шнуровой.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4925541-fad799a9db2b2a9d8084a583865900f6
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...