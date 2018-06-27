В Акмолинской области запустят самую крупную птицефабрику республики

Большое внимание будет уделено экологической составляющей, вопросам биобезопасности и производства.

В Буландынском районе Акмолинской области запустят один из крупнейших проектов в Казахстане – Макинскую птицефабрику мощностью 50 тыс. тонн мяса птицы в год, сообщает Zakon.kz.

Реализация данного проекта послужит не только катализатором для развития бизнеса пристоличного региона, но и позволит кардинально изменить ситуацию на потребительском рынке. В рамках импортозамещения при полном запуске предприятия и выходе на проектную мощность, Макинская птицефабрика закроет 35% импорта страны.

Проект планируется реализовать в несколько этапов, в рамках которых будут введены в эксплуатацию 8 площадок: инкубатор, четыре бройлерных площадки, завод по переработке птицы, кормоцех, площадка компостирования помета.

На сегодняшний день на производственных площадках птицефабрики возведены основные производственные здания, ведутся работы по внутренней отделке, установке оборудований.

Большое внимание будет уделено экологической составляющей, вопросам биобезопасности и производства. Применение современного инновационного оборудования и технологий позволит выпускать вкусную и полезную продукцию.

Добавим, что ежегодно в страну завозится порядка 170 тыс. тонн мяса птицы, из которых 50 тыс. тонн будет производиться в Акмолинской области.

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