Землетрясение в Шымкенте может вызвать снос 70-метровой трубы

На снос трех труб предусмотрено 9 миллионов тенге.

Опасные трубы бывшего свинцового завода в Шымкенте снесут после того, как будет определен подрядчик, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Городская администрация объявила конкурс госзакупок по сносу трех труб высотой более 200 метров. На эти цели в бюджете предусмотрено 9 миллионов тенге.

«Сейчас специалисты акимата совместно с сотрудниками службы ЧС обследуют дома, прилегающие к территории бывшего промышленного гиганта. Они предупреждают население о землетрясении, которое может быть спровоцировано сносом башен», - отмечают в пресс-службе.

Итоги конкурса будут озвучены через 2 недели.

Отметим, что свинцовый завод когда-то был промышленным гигантом, сегодня его территория заброшена и представляет интерес только для сборщиков металлолома. Больше месяца назад жители города вместе с журналистами обратили внимание властей на то, что труба на его территории весом в полмиллиона тонн может в любой момент упасть. Аким Шымкента после результатов обследования подписал указ о демонтаже строения.

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