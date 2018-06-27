Необычный флешмоб прошел в алматинском метро

Впервые станция «Театр Мухтар Ауэзов» наполнилась звуками домбры.

В преддверии празднования Национального Дня Домбры - 26 июня – группа домбристов Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы провела флэшмоб - «Голос метро - звуками кюя», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба государственного театра оперы и балета "Астана Опера" .

Восторженная публика проявила большой интерес к происходящему, слушатели аплодировали и искренне радовались столь неожиданному для них флэшмобу. Цель мероприятия заключалась в пропаганде «Национального Дня Домбры», который впервые будет проведен 1 июля текущего года по инициативе Президента Республики Казахстан - Нурсултана Абишевича Назарбаева. Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы также ставит своей целью полуляризировать казахский национальный инструмент - домбру, содействовать культурному и национальному единству.

«Хочу выразить благодарность нашему президенту от имени всех сотрудников оркестра имени Курмангазы. Этот праздник казахского кюя - большой стимул для домбристов и музыкантов. В «Национальный День Домбры» оркестр имени Курмангазы организовывает крупные мероприятия. Самый масштабный из них – большой концерт «Домбра – драгоценное наследие», которое пройдет на площади Казах Ели. В Алматинском метро домбристы оркестра имени Курмангазы исполнили такие знаменитые композиции как: «Адай», «Балбырауын», «Сарыарка», «Аксак киик», Дәулеткерей «Короглы», «Кос алка», «Жигер» и «Топан», которые вы сможете послушать в исполнении 3000 музыкантов на параде казахского кюя который пройдет 1июля на площади Казах Ели", - отметил Дауешов Нургиса, заслуженный деятель Республики Казахстан, директор оркестра имени Курмангазы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!