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Движение будет затруднено на одной из улиц Алматы

Ограничение продлится с 28 июня по 15 июля.

Фото : RostovGazeta27 июня 2018, 16:54

В связи с проводимыми ремонтными работами, будет затруднено движение на одном из участков по улице Тимирязева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима г.Алматы.

«Сообщаем вам, что в связи с производством работ по реконструкции ул.Тимирязева по линии BRT, движение автотранспорта от ул. Байтурсынова до ул. Маркова будет затруднено с 28 июня 2018 года по 15 июля 2018 года», – сказано в сообщении пресс-службы.


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