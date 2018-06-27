Движение будет затруднено на одной из улиц Алматы

Ограничение продлится с 28 июня по 15 июля.

В связи с проводимыми ремонтными работами, будет затруднено движение на одном из участков по улице Тимирязева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима г.Алматы.

«Сообщаем вам, что в связи с производством работ по реконструкции ул.Тимирязева по линии BRT, движение автотранспорта от ул. Байтурсынова до ул. Маркова будет затруднено с 28 июня 2018 года по 15 июля 2018 года», – сказано в сообщении пресс-службы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!