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Прощай, социализм: Москва 1980-х годов в объективе британского фотографа

В 1980-х годах по СССР много путешествовал британский фотограф Крис Ниденталь. Он не раз посещал Москву в качестве внештатного корреспондента различных зарубежных изданий.

Фото : Chris Niedenthal27 июня 2018, 17:15

Крис Ниденталь оставил нам наследие в виде 20 шикарных фотографий уходящего социализма в образах Москвы 80-х годов прошлого века. Это последние годы существования великой державы — Союза Советских Социалистических Республик, передает ФотоТелеграф.


Хоккеисты в жилом московском микрорайоне. СССР, Москва, 1984 год.


Квартира в центре Москвы. СССР, 1989 год.


Жених с невестой после свадьбы в Москве. СССР, 1984 год.


Обычная советская семья. СССР, Москва, 1989 год.


Портретный снимок симпатичной незнакомки. СССР, Москва, 1988 год.


Борис Ельцин во время предвыборного митинга. СССР, Москва, 1989 год.


Подготовка к новогоднему утреннику. Московская школа, 1984 год.


Крис Ниденталь в гостях на утренник в московском детсаду. СССР, Москва, 1989 год.


Ремонт автомобиля своими руками. СССР, Подмосковье, 1989 год.


Православный священник в одном из московских хосписов. СССР, Подмосковье, 1989 год


Съезд партии, уличная трансляция. СССР, Москва, 1988 год.


Генеральный секретарь Константин Черненко с женой. СССР, Москва, 1984 год.


Генеральный секретарь Михаил Горбачёв в Думе. СССР, Москва, 1989 год.


Уличный художник и военнослужащие Советской армии на Арбате. СССР, Москва, 1989 год.


Перерыв на чаепитие на заводе по производству бюстов и памятников Ленину. СССР, Москва, 1989 год.


Магазин телевизоров в центре Москвы. СССР, 1988 год.


Взвешивание на улице в летнее время – одна из забав советского периода. СССР, Москва, 1988 год.


Женский день в Большом театре. СССР, Москва, 1984 год.


Интересная фотография из повседневной жизни советских граждан. СССР, Москва, 1989 год.


Крещение в православной церкви. СССР, Москва, 1989 год.


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