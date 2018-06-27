Прощай, социализм: Москва 1980-х годов в объективе британского фотографа

В 1980-х годах по СССР много путешествовал британский фотограф Крис Ниденталь. Он не раз посещал Москву в качестве внештатного корреспондента различных зарубежных изданий.

Крис Ниденталь оставил нам наследие в виде 20 шикарных фотографий уходящего социализма в образах Москвы 80-х годов прошлого века. Это последние годы существования великой державы — Союза Советских Социалистических Республик, передает ФотоТелеграф.



Хоккеисты в жилом московском микрорайоне. СССР, Москва, 1984 год.



Квартира в центре Москвы. СССР, 1989 год.



Жених с невестой после свадьбы в Москве. СССР, 1984 год.



Обычная советская семья. СССР, Москва, 1989 год.



Портретный снимок симпатичной незнакомки. СССР, Москва, 1988 год.



Борис Ельцин во время предвыборного митинга. СССР, Москва, 1989 год.



Подготовка к новогоднему утреннику. Московская школа, 1984 год.



Крис Ниденталь в гостях на утренник в московском детсаду. СССР, Москва, 1989 год.



Ремонт автомобиля своими руками. СССР, Подмосковье, 1989 год.



Православный священник в одном из московских хосписов. СССР, Подмосковье, 1989 год



Съезд партии, уличная трансляция. СССР, Москва, 1988 год.



Генеральный секретарь Константин Черненко с женой. СССР, Москва, 1984 год.



Генеральный секретарь Михаил Горбачёв в Думе. СССР, Москва, 1989 год.



Уличный художник и военнослужащие Советской армии на Арбате. СССР, Москва, 1989 год.



Перерыв на чаепитие на заводе по производству бюстов и памятников Ленину. СССР, Москва, 1989 год.



Магазин телевизоров в центре Москвы. СССР, 1988 год.



Взвешивание на улице в летнее время – одна из забав советского периода. СССР, Москва, 1988 год.



Женский день в Большом театре. СССР, Москва, 1984 год.



Интересная фотография из повседневной жизни советских граждан. СССР, Москва, 1989 год.



Крещение в православной церкви. СССР, Москва, 1989 год.

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