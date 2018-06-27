Как возвращают деньги вкладчикам АО «Delta Bank» и АО «Казинвестбанк»

В КФГД рассказали о ходе выплаты возмещения вкладчикам банков, лишенных лицензии на проведение банковских и иных операций.

Банк-агент АО «Банк ЦентрКредит» проводит выплату возмещения вкладчикам АО «Delta Bank» и АО «Казинвестбанк» от имени и за счет средств Казахстанского фонда гарантирования депозитов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КФГД.

Выплата вкладчикам АО «Delta Bank» ведется с 17 мая 2018 года и будет проходить в течение полугода с начала выплаты – до 17 ноября 2018 года; выплата вкладчикам АО «Казинвестбанк» ведется до 13 августа 2018 года. Выплата проводится по всей филиальной сети банка-агента АО «Банк ЦентрКредит».

На данный момент вкладчикам АО «Delta Bank» выплачено 40,9 миллионов тенге (28,9% от общей суммы обязательств). Возмещение получили 52 вкладчика. Общая сумма обязательств КФГД по выплате возмещения составляет 141 миллион тенге, количество клиентов АО «Delta Bank» – физических лиц, имеющих право на получение возмещения, – 2 244. Остаток обязательств КФГД перед 2 192 вкладчиками банка составляет 100,6 миллионов тенге.

Возмещение также получили 8 вкладчиков АО «Казинвестбанк». Выплачено 1,8 миллионов тенге – 87,6% от общей суммы обязательств.

Выплата производится из средств специального резерва КФГД. В данный момент объем средств, предназначенных для выплаты гарантийного возмещения, составляет 608 миллиардов тенге.

«Мы наблюдаем незначительную активность вкладчиков АО «Delta Bank»: невостребованной остается 71,1% общей суммы обязательств. 1 388 вкладчиков (61,9%) имеют депозиты менее пяти тысяч тенге. Однако, есть и 1 126 вкладчиков (50%) со средней суммой депозита 52 тысячи тенге и 22 вкладчика (1%) – более миллиона тенге. Срок расчетов с вкладчиками АО «Казинвестбанк», АО «Delta Bank» в банке-агенте АО «Банк ЦентрКредит» составляет полгода, и мы просим вкладчиков двух банков воспользоваться своим правом получить возмещение по депозитам в банке-агенте. После указанной даты необходимо будет обращаться в офис Фонда в г. Алматы напрямую, по доверенности или направлять документы по почте. Напоминаю держателям карточек: КФГД гарантирует деньги на текущих счетах физических лиц и платежных карточках в том же объеме и порядке, что и вклады» – прокомментировал сложившуюся ситуацию председатель КФГД Бакыт Когулов.

Он так же отметил, что для оперативного консультирования вкладчиков банков, в том числе АО «Delta Bank», АО «Казинвестбанк», принудительная ликвидация которых началась в 2018 году, КФГД запустил чат «KDIF | Вопросы и ответы» в мессенджере Телеграм, где вкладчики банков могут задать специалистам КФГД вопросы о гарантии по депозитам, о правилах выплаты возмещения. Параллельно запущен Телеграм-канал @KDIF_info (www.t.me/KDIF_info) , где в форме вопрос-ответ будет публиковаться актуальная информация о выплате гарантийного возмещения и общая информация о гарантии по депозитам.

«Один из самых заметных трендов, набравших силу в 2017–2018 году, – это использование мессенджеров как способа доставки новостей и обмена информацией. Для того, чтобы оперативно оказать информационную поддержку вкладчикам проблемных банков, мы воспользуемся такой дополнительной возможностью, как онлайн-консультирование на площадке Телеграм», – добавил Председатель КФГД.

На получение возмещения из средств КФГД имеют право клиенты АО «Delta Bank», АО «Казинвестбанк», принудительная ликвидация которых началась в 2018 году:

* физические лица,

* индивидуальные предприниматели,

* субъекты крестьянских (фермерских хозяйств),

* частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы.

КФГД возмещает деньги на всех видах депозитов физических лиц, в том числе – вклады, остаток денег на текущих счетах и платежных карточках, капитализированное вознаграждение.

Максимальная сумма возмещения составляет:

* 10 миллионов тенге – по депозитам в национальной валюте,

* 5 миллионов тенге – по депозитам в иностранной валюте.

Возмещение выплачивается в национальной валюте. При обращении в банк-агент необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность, и заявление на выплату гарантийного возмещения по установленной форме. Бланк заявления можно получить и заполнить в отделении банка-агента или загрузить на веб-сайте КФГД www.kdif.kz. Допускается обращение за выплатой через представителя, полномочия которого подтверждены нотариально заверенной доверенностью.

Расчеты с вкладчиками, имеющими требования по начисленному вознаграждению, и имеющими остаток на депозите свыше гарантируемой суммы, а также с юридическими лицами и другими кредиторами банка ведет ликвидационная комиссия АО «Delta Bank», АО «Казинвестбанк». Претензии кредиторов АО «Delta Bank» принимаются до 4 июля 2018 года (включительно).

Дополнительную информацию о выплате возмещения вкладчикам ликвидируемых банков можно получить на интернет-сайте КФГД www.kdif.kz. Консультацию специалистов о гарантии по депозитам можно получить по телефонам: 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный); +7 (727) 312 24 40, 312 24 41 (г. Алматы).

По вопросам работы отделений АО «Банк ЦентрКредит»: 505 (бесплатно с мобильного), +7 (727) 244 30 30, www.bcc.kz.

Справка

АО «Delta Bank» лишен лицензии на проведение банковских и иных операций с 3 ноября 2017 года постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 194 от 2 ноября 2017 года. Решение Специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) банка вступило в законную силу 25 апреля 2018 года. С 17 мая КФГД проводит выплату гарантийного возмещения физическим лицам через банк-агент АО «Банк ЦентрКредит». Агентское соглашение действует шесть месяцев – до 17 ноября 2018 года.

Головной офис АО «Delta Bank» расположен в г. Алматы; банк имеет филиалы в городах Астана и Актау.

АО «Казинвестбанк» был лишен лицензии на проведение банковских и иных операций 26 декабря 2016 года. В соответствии с договором между временной администрацией АО «Казинвестбанк» и АО ДБ «Альфа-Банк» от 19 мая 2017 года, портфель обязательств, в том числе депозиты физических и юридических лиц и АО «ЕНПФ», был передан АО ДБ «Альфа-Банк». 24 января 2018 года вступило в законную силу решение Специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) АО «Казинвестбанк». В соответствии с законодательством, в течение 14 рабочих дней с указанной даты КФГД начал выплату возмещения физическим лицам, положительные остатки на счетах которых образовались после даты передачи активов и обязательств АО «Казинвестбанк» в АО ДБ «Альфа-Банк».

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) – это организация Национального Банка Республики Казахстан, созданная в 1999 году для защиты прав и законных интересов вкладчиков банков второго уровня.

КФГД гарантирует обязательства банков – участников системы гарантирования депозитов по возврату денежных средств физических лиц, размещенных на всех видах банковских счетов (в т.ч. на сберегательных, текущих и карт-счетах), в случае принудительного прекращения деятельности банка. На данный момент 30 банков являются участниками системы гарантирования депозитов.

Гарантия распространяется на все вклады физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Максимальная сумма гарантийного возмещения по депозитам в национальной валюте составляет 10 миллионов тенге (по всем депозитам одного вкладчика в одном банке), по депозитам в иностранной валюте – 5 миллионов тенге (в эквиваленте на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка).

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