Айжан Байзаковой не запрещали приезжать в Актау - акимат

Ее приезд в Актау был запланирован на 30 июня.

В акимате Актау рассказали, что не имеют никакого отношения к запрету на въезд Айжан Байзаковой в город, сообщает Lada.kz.

Приезд Айжан Байзаковой в Актау был запланирован на 30 июня.

Девушка должна была провести вечер в одном из увеселительных заведений города. Но за две недели до приезда на своей странице в социальной сети девушка опубликовала запись, в которой сообщила, что приезд отменяется. Одной из версий отмены визита, выдвинутых в интернете, - запрет актауских чиновников.

"Мы понятия не имеем, откуда эта версия. Никакого отношения ни отдел культуры, ни отдел внутренней политики к запрету не имеют", – отметили в городском акимате.

В увеселительном заведении Актау, где Айжан Байзакова, вероятно, планировала провести время, отказались комментировать ситуацию.

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