Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Айжан Байзаковой не запрещали приезжать в Актау - акимат

Ее приезд в Актау был запланирован на 30 июня.

Фото : соцсети27 июня 2018, 17:31

В акимате Актау рассказали, что не имеют никакого отношения к запрету на въезд Айжан Байзаковой в город, сообщает Lada.kz.

Приезд Айжан Байзаковой в Актау был запланирован на 30 июня.

Девушка должна была провести вечер в одном из увеселительных заведений города. Но за две недели до приезда на своей странице в социальной сети девушка опубликовала запись, в которой сообщила, что приезд отменяется. Одной из версий отмены визита, выдвинутых в интернете, - запрет актауских чиновников.

"Мы понятия не имеем, откуда эта версия. Никакого отношения ни отдел культуры, ни отдел внутренней политики к запрету не имеют", – отметили в городском акимате.

В увеселительном заведении Актау, где Айжан Байзакова, вероятно, планировала провести время, отказались комментировать ситуацию.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты