Меня восхитила архитектура Астаны - Жюльет Бинош

Казахстан в пять раз больше Франции и меня поразили, окружающие меня огромные просторы - актриса.

Фото : Mir24.tv

Известная французская актриса театра и кино, обладательница премии «Оскар» и Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля Жюльет Бинош поделилась впечатлениями об Астане, сообщает МИА «Казинформ». «Я прибыла в шесть утра, поэтому у меня, к сожалению, было мало времени для тесного знакомства с вашей страной. Но первые впечатления о Казахстане у меня только позитивные. Мне показалась, что у вас огромная страна. Здесь во всем я вижу своеобразный стиль, с момента прибытия меня окружают приветливые взгляды и доброжелательные улыбки казахстанцев. Я надеюсь, что у меня будет в следующий раз больше времени для более близкого знакомства с Казахстаном, его культурой и творчеством. В молодой и динамичной Астане меня восхитила уникальная современная архитектура. Казахстан в пять раз больше Франции и меня поразили, окружающие меня огромные просторы», - поделилась впечатлениями актриса на пресс-конференции в СЦК.

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