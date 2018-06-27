Президент Кыргызстана назвал Казахстан приоритетным партнером

Укрепление дружеских и братских отношений с соседними странами положительно отражается в жизни граждан.

Сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, выступая с обращением к соотечественникам на заседании Жогорку Кенеша, опередил приоритетные направления во внешней политике своей страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Укрепление дружеских и братских отношений с соседними странами - Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном положительно отражается в жизни наших граждан. Мы расцениваем это как одно из приоритетных направлений внешней политики», - подчеркнул С.Жээнбеков.

Неизменным приоритетом во внешней политике Кыргызстана названо развитие всесторонних связей с союзником и стратегическим партнером - Россией. Кроме того, на стратегический уровень поднято сотрудничество с ближайшим соседом - Китайской Народной Республикой.

«Будем развивать двусторонние и многосторонние хорошие отношения с Турцией, Японией, Кореей, США, странами Евросоюза, а также со странами арабского мира», - продолжил С.Жээнбеков.

Приоритетным кыргызский президент также назвал членство республики в ЕАЭС.

«Мы должны максимально использовать возможность экспортирования на крупный рынок. Будем развивать транзитный и производственный потенциал страны. В то же время необходимо использовать интеграционные механизмы, как прагматичный инструмент защиты интересов наших мигрантов», - сказал С.Жээнбеков.

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