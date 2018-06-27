Рынку на автовокзале «Саяхат» подыскивают новое место

16 июня руководством ТОО «Саяхат-Инвест» выдано уведомление всем арендаторам о том, что с 1 июля компания приступает к строительным работам на территории действующего рынка.

Ситуацию с торговцами на территории снесенного автовокзала «Саяхат» в Алматы объяснили в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ситуация с автовокзалом «Саяхат», здание которого снесено около 10 лет назад, давно вызывает вопросы у всех. Особенно остро тема поднималась на заседании Общественного совета Алматы, после чего был принят ряд решений. 16 июня руководством ТОО «Саяхат-Инвест», владеющего территорией автовокзала, выдано уведомление всем арендаторам о том, что с 1 июля компания приступает к строительным работам на территории действующего рынка и автовокзала, но торговцы заявили о том, что их бизнесу угрожает разорение.

«22 июня аким Жетысуского района совместно с прокуратурой района, местной полицейской службой и руководителями рынков предложили альтернативные места, провели разъяснения с инициативной группой предпринимателей (торговцев). В результате совещания принято совместное и обоюдное решение о продлении срока освобождения торговых мест до 1 августа 2018 года»,- сообщили в ответе на официальный запрос в пресс-службе акимата Алматы.

Аппаратом акима Жетысуского района были предложены альтернативные торговые места в Жетысуском районе. Это Торговый дом «Дәстүр» (улица Северное кольцо, 8, свободно 130 бутиков, 14 кв. м. - 25 000 тенге), рынок «Самал» (улица Северное кольцо, 53 В, свободно 1000 контейнеров, арендная плата за 1 контейнер - 5 тысяч тенге, 2 месяца бесплатно).

Также в качестве альтернативы предложен оптово-розничный центр Mizam на территории Алатауского района (улица Северное кольцо, 28, общее количество - 1075 торговых и складских помещений, с общей площадью 34 тыс. кв. м, также предусмотрено расширение до 2000 торговых мест с общей площадью 50 тыс.кв.м). По данным городских властей, для каждого арендатора предусмотрена гибкая система скидок по аренде и размещение рекламы продукции арендаторов на официальном сайте Mizam.

Как выяснилось, на территории Жетысуского района Алматы на основании акта на право частной собственности на земельный участок в квадрате улиц Есенова и Колпаковского, проспектов Суюнбая и Райымбека, находится земельный участок ТОО «Саяхат-Инвест», с целевым назначением «для эксплуатации и обслуживания здания для обслуживания населения с многоярусным автопаркингом». Здание автовокзала «Саяхат» было снесено в конце 2008 года собственными силами ТОО «Саяхат-Инвест».

«Территория ТОО «Саяхат-Инвест» составляет 4 Га, собственник сдал в аренду свою территорию ИП Ильина (для торговли) и ТОО «СаяхатНурансар» (обслуживание пассажирских перевозок). ТОО «СаяхатНурансар» обслуживает 18 пригородных маршрутов, суточный пассажиропоток составляет 1000 пассажиров, в наличии около 90 микроавтобусов. На основании договора между ТОО «Саяхат-Инвест» с ИП Ильина имеется 140 официальных индивидуальных предпринимателей и около 20 -30 незарегистрированных предпринимателей», - рассказали в пресс-службе акимата Алматы.

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