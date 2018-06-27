Интернет-мошенник выудил у жительницы Актау 15 $ тыс

"Продавец" попросил женщину прислать ему банковские чеки с подтверждением перевода средств.

Интернет-мошенник, воспользовавшись доверчивостью жительницы Актау, украл у нее 15 тысяч долларов. Установить преступника не удалось, передает ИнАктау.

На удочку мошенника, жительница областного центра попалась, когда хотела купить квартиру в элитном жилом комплексе по очень привлекательной цене. После долгих переговоров по переписке в интернете, "продавец" попросил женщину перевести ее же друзьям 15 тысяч долларов и прислать ему банковские чеки с подтверждением перевода средств, чтобы убедиться в платежеспособности покупательницы.

Последняя выполнила все требования, однако в последствии не увидела ни новой квартиры, ни своих денег.

"Получив фото банковских чеков и заявлений где были указаны номера перевода, сумма перевода, а также все данные получателя, у мошенника появился доступ к денежным средствам. Все деньги со счета он снял на территории РФ", - рассказали в пресс-службе ДВД МО.

Аналогичный факт имело место в городе Жанаозен. Там кибермошенники через платежную систему украли у пострадавшего почти пять миллионов тенге.

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