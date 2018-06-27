Футбольный клуб «Акжайык» подписал действующего игрока сборной Латвии

Артур Карашаускс является действующим игроком Национальной сборной Латвии, где на сегодняшний день сыграл 13 матчей.

В футбольный клуб «Акжайык» принят игрок национальной сборной Латвии, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

Артур Карашаускс начал свою карьеру в молодёжном клубе «ЮФЦ Сконто».

В 2009 году подписал контракт с футбольным клубом «Олимп». За свой первый сезон в профессиональном футболе он сумел забить 10 голов в 18 матчах.

Карашаускс помог своей команде занять высшую позицию в своей истории - 5-е место в Высшей лиги Латвии, и был назван лучшим молодым игроком чемпионата после окончания сезона.

В 2010 году Карашаускс перешел в «Сконто», где забил 7 голов в первых 4 матчах. В сезоне 2011 он сыграл 15 матчей, и забил 2 гола.

В 2012 году выступал за «Гулбене» из Высшей Лиги Латвии.

В 2013 году вернулся в «Сконто», где забил свой первый гол в еврокубках, в рамках Лиги Европы, тем самым помог одолеть чешский Слован (2:1).



В январе 2014 года был приглашен на просмотр в московский ЦСКА, но армейцам футболист не подошёл. Позднее Карашаускса до конца сезона арендовал казанский «Рубин».

По окончанию срока аренды вернулся в «Сконто» и в сезоне 2015-2016 сыграл 21 матч забив в общей сложности 10 голов.

Затем в карьере форварда был «Пяст» из Польши и швейцарский «Виль».



Следующим клубом Карашаускса был ФК «Лиепая». В 2017 году являясь игроком «Лиепая» сыграл 27 игр и забил 15 мячей. А в текущем сезоне сыграл 15 матчей и забил 5 голов.

Также Артур Карашаускс является действующим игроком Национальной сборной Латвии, где на сегодняшний день сыграл 13 матчей.