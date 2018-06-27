Приватизацию столичного автопарка отложили до 2020 года

Для приватизации парка должна быть четкая позиция по тарифной политике и субсидиям.

Приватизация столичного автопарка № 1 перенесена до 2020 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на Елорда Инфо. Об этом сегодня на общественных слушаниях по тарифам на перевозки в общественном транспорте, который прошел в акимате Астаны, заявил глава ТОО «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов.

«На сегодняшний день вопрос по приватизации автопарка пока перенесен до 2020 года. Для приватизации парка, чтобы его купили, должна быть понятная четкая позиция по тарифной политике, по субсидиям. Ни один инвестор не зайдет покупать убыточный парк с долгами, не понимая, какая у него финансовая модель в будущем. Поэтому мы говорим сегодня, что мы должны пересмотреть расчетный тариф. Акимат с маслихатом должны определить, какой уровень субсидий будет на каждую пассажиропоездку, чтобы понимать рентабельность самого предприятия. И только после этого можно будет говорить о какой-либо приватизации в целом», - отметил он.

Его поддержал председатель общественного Совета Астаны Сансызбай Сеилов.

«По поводу приватизации первого автопарка, думаю, члены общественного совета тоже меня поддержат. Мы этот вопрос неофициально обсуждали. Вообще надо отложить. Потому, что не наведя порядок, не доведя до ума то, что мы все время рассматриваем, нельзя идти на этот шаг. Потому, что первый автопарк всегда нес основную нагрузку при любых ситуациях. Потому, что акимат имел возможность, это не частный (автопарк – прим ред.), это сто процентов государственное участие, в любое время оказать помощь, поддержку», - продолжил С. Сеилов.

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