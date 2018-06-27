Димаш Кудайберген стал выпускником КазНУИ
Популярный певец поделился радостью в соцсетях.
Фото : Instagram27 июня 2018, 19:19
Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген закончил КазНУИ, сообщает zakon.kz.
Об этом Димаш написал в своем Instagram.
«Я окончил колледж имени Ахмета Жубанова по специальности «Певец оперы». Сегодня я окончил Казахский национальный университет искусств по специальности «Эстрадный вокал». Благодарю родителей, ректора университета Айман Кожабековну и преподавателей за эти 4 года», - написал он.
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