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Димаш Кудайберген стал выпускником КазНУИ

Популярный певец поделился радостью в соцсетях.

Фото : Instagram27 июня 2018, 19:19

Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген закончил КазНУИ, сообщает zakon.kz.

Об этом Димаш написал в своем Instagram.

«Я окончил колледж имени Ахмета Жубанова по специальности «Певец оперы». Сегодня я окончил Казахский национальный университет искусств по специальности «Эстрадный вокал». Благодарю родителей, ректора университета Айман Кожабековну и преподавателей за эти 4 года», - написал он.


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