В Британии откроется клиника для лечения игровой зависимости

Больница будет финансироваться Службой здравоохранения.

Национальная служба здравоохранения Великобритании объявила, что откроет центр лечения игровой и интернет-зависимости. Сначала сотрудники клиники сосредоточатся на зависимости от видеоигр, а затем охватят и другие расстройства, связанные с увлечением высокими технологиями, сообщает Gmbox.ru.

Этот шаг обусловлен растущим беспокойством в обществе и среди специалистов. На прошлой неделе ВОЗ опубликовала новую версию Международной классификации болезней (МКБ-11).

Врачи признали, что "зависимость от игр" (или "игровое расстройство" - gaming disorder) является реальным заболеванием. К такому решению ВОЗ сподвигло увеличение количества случаев этого психического расстройства среди молодых геймеров.

Само собой, под "зависимостью от игр" понимается не просто увлечением видеоиграми, а действительно экстремальные случаи, когда игры в жизни человека вытесняют всё остальное: семью, работу или учёбу, личную жизнь и т.д. В описании заболевания отмечается, что для постановки диагноза симптомы у больного должны наблюдаться не менее 12 месяцев.

Больница, лечащая от игровой зависимости, будет финансироваться Службой здравоохранения, а также за счет исследовательских грантов и пожертвований частных лиц. Это позволит предоставлять пациентам бесплатные недельные курсы групповой терапии.

В Великобритании уже существуют частные клиники, лечащие от игровой зависимости, но ни одна из них не предлагает бесплатных услуг. В этом отношении страна сильно отстает от Азии, где «игровых наркоманов» давно и успешно лечат.

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