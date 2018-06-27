Даниил Фоминых признан самым быстрым велогонщиком страны

Национальный чемпионат Республики Казахстан по велоспорту на шоссе продлится до 1 июля.

В Алматы сегодня завершился первый соревновательный день Национального чемпионата Республики Казахстан по велоспорту на шоссе, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации велосипедного спорта.

Первыми на старт индивидуальной гонки с раздельным стартом вышли мужчины-элита. Всего стартовали 23 участника, среди которых гонщики команды «Астана» Алексей Луценко, Даниил Фоминых, Жандос Бижигитов, Андрей Зейц и Артем Захаров.

Лучшее время в «разделке» показал Даниил Фоминых. Он преодолел дистанцию 50 км за 1 час, 3 минуты и 42 секунды. 26-летний велосипедист из Алматинской области уже является обладателем белой майки национального чемпиона 2014 года в этом виде гонки.

«Гонка прошла отлично. Круг был очень интересный. Повезло с погодой сегодня. Не было сильной жары. Мы проехали 50 километров – 2 круга по 25. В целом, трасса очень интересная. Присутствуют технические повороты, подъемы, спуски, дорога очень понравилась, я на этой трассе в первый раз. Я считаю, что все прошло отлично. Теперь мне предстоит групповая гонка 1 июля, уверен, что гонка будет очень интересной. Постараюсь выложиться по максимуму», - рассказал Даниил Фоминых.

Стоит отметить, что место проведения Национального чемпионата осталось прежним – это территория индустриальной зоны. Здесь национальное первенство уже проходило в 2016 и 2017 годах, а также по этой трассе пролегал маршрут велогонок «Тур Алматы 2016» и «Тур Алматы 2017».

Приятно удивил своим результатом 18-летний велосипедист Игорь Чжан. Он уступил лидеру гонки Даниилу Фоминых 1 минуту и 7 секунд и занял второе место. Напомним, что Игорь Чжан по итогам чемпионата мира по велоспорту на шоссе 2017, прошедшем в Бергене, вошел в 5-ку сильнейших юниоров планеты в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

Всего 1 секунда разделила серебряного и бронзового призеров: Андрей Зейц завершил гонку со временем 1 час, 4 минуты и 50 секунд.

Победителю прошлого года Жандосу Бижигитову не удалось защитить свой титул – он занял четвертое место. «Лучший спортсмен 2017» Алексей Луценко занял в «разделке» 5 место.

У юниоров дистанция индивидуальной гонки была короче вдвое. Выиграл «разделку» Евгений Федоров, второе место занял Глеб Брусенский, а третье – Игорь Юсифов.

Национальной чемпионкой в индидуальной гонке (25 км) среди женщин стала Наталья Сайфутдинова, серебряной призеркой – Фаина Потапова, бронзовой – Татьяна Генелева.

Последними на старт вышли юниорки. Выиграла «разделку» (20 км) Светлана Пащенко, второе место заняла Марина Курносова, третье место у Анжелы Соловьевой.

Национальный чемпионат Республики Казахстан по велоспорту на шоссе продлится до 1 июля. Завтра юниоры и юниорки выступят в командной и парно-командной гонках, 29 июня юниорки и женщины стартуют в групповых гонках, 30 июня групповую гонку поедут юниоры, а 1 июля мужчины-элита поборются за титул национального чемпиона в групповой гонке.