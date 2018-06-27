Награждать по-новому – в Астане отметили победителей конкурса «Нұр Сұңқар»

В этом году конкурс прошел в 9-й раз. Для участия в нем было подано более 800 работ.

В Астане прошла церемония награждения победителей республиканского конкурса среди представителей СМИ «Нұр Сұңқар». В этом году организаторы полностью поменяли формат мероприятия. Если раньше в нем в основном участвовали журналисты, освещающие исключительно деятельность партии «Нұр Отан», то в этот раз конкурсная комиссия отметила представителей СМИ, оперативно и объективно информирующих казахстанцев о социальной, политической, экономической, духовной модернизации, реализации «Пяти социальных инициатив Президента» и хода трансформации партии «Нұр Отан», сообщает zakon.kz.

Открывая церемонию награждения победителей конкурса «Нұр Сұңқар - 2018», Первый зампред партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев отметил, что изменения в конкурсе полностью соответствуют духу и требованиям партийной модернизации. Он подчеркнул, что каждый из победителей своим трудом вносит серьезный вклад в процесс масштабной модернизации казахстанского общества и своими материалами знакомит читателей с важными направлениями государственных программ и новых партийных проектов.

- Из года в год растёт авторитет конкурса «Нұр Сұңқар», это видно по большому числу работ, поступивших в адрес комиссии. В этом году мы переформатировали конкурс. Изменили номинации, адаптировали их к тем направлениям развития, которые актуальны в Казахстане на нынешнем этапе. В нашей стране реализуется большая работа по Третьей модернизации Казахстана, начатая Главой государства. Успех этой работы зависит от того, насколько общество объединено, консолидировано вокруг политики нашего Президента. В этом серьёзную роль играют наши СМИ, - обратился к присутствующим Маулен Ашимбаев.

В этом году конкурс прошел в 9-й раз. Для участия в нем было подано более 800 работ от порядка 200 участников. Большинство из них – почти 85% – поступили на государственном языке. Организаторы отметили, что ознакомиться со списком победителей можно на официальном сайте партии «Нұр Отан» nurotan.kz или аккаунтах партии в социальных сетях.

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