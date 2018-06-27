Жюльет Бинош прочтет стихотворение Касыма Аманжолова

Также французская актриса прочтет стихотворение "Очи черные".

Обладательница премии Оскар и Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля Жюльет Бинош представит творческий вечер "Des mots pour le dire", передает корреспондент BNews.kz.

Жюльет Бинош исполнит несколько повестей, отобранных из биографии очень известной французской певицы Барбары. Также француженка прочтет стихотворения казахстанских поэтов.

"Я буду счастлива представить поэзию казахского поэта Касыма Аманжолова и прочитаю знаменитое стихотворение "Очи черные". Я и в правду очень счастлива за успехи вашей страны и хотела бы поздравить Самал Еслямову с победой на Каннском фестивале", - сказал актриса Жюльет Бинош.

Она отметила, что очень рада быть здесь и присутствовать на всемирном фестивале театра в стране, которая в пять раз больше, чем Франция.

"От всей души поздравляю столицу суверенного Казахстана с юбилеем. Моя мечта всегда была побывать в Казахстане и получить обмен опытом. Мой визит будет очень коротким, однако я постараюсь вернуться и уже на личном уровне познакомиться со страной. У вашей столицы очень смелая архитектура, она завораживает своей динамикой и молодостью", - продолжила Бинош.

Обладательница Оскара отметила, что искусство не знает границ и для нее важно понимание картины вне зависимости от языка.

"Я сама начинала свою карьеру с театра, и он имеет особое значения для меня. К сожалению, сейчас театр становиться менее популярным, чем кино. Наша роль, как артиста, прежде всего развивать это искусство и придавать ему ценность", - подытожила Бинош.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!