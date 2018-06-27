В Telegram произошел массовый сбой

Подавляющее большинство пользователей (78%) сообщают о проблемах с подключением к сервису.

Пользователи мессенджера Telegram столкнулись с проблемами в его работе. По данным сайта Downdetector, отслеживающим сбои в работе популярных интернет-ресурсов, перебои фиксируют пользователи, в частности, в европейской части России, Италии, Швейцарии, Великобритании, Польше и Испании, сообщает РБК.

Подавляющее большинство пользователей (78%) сообщают о проблемах с подключением к сервису, 21% заявивших о проблемах не могут получить или отправить сообщения.

«Напоминаем, что ограничение доступа к мессенджеру Telegram на территории России осуществляется с середины апреля на основании решения Таганского районного суда г. Москвы. О причинах нештатной работы мессенджера за рубежом Роскомнадзору не известно», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора в ответ на запрос РБК.

«Это явно технические проблемы», — сообщил РБК автор сайта usher2.club, посвященного блокировкам Роскомнадзора, Филипп Кулин.

«Судя по тому, что мы таки обсуждаем это в Telegram — это не как в прошлый раз. Но тормозит страшно. Работать невозможно. Это или база данных, или канал. Возможно, DDoS», — добавил эксперт.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!