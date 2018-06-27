Кассирам АЗС пришлось выступить в роли повитух

Во многом благодаря им на свет благополучно появился здоровый мальчик.

Вечером на АЗС заехало такси, в салоне которого находились две беременные женщины. Водитель вез их из поселка Кульсары в роддом Атырау. До города оставалось около пяти километров, когда одной из пассажирок, школьной лаборантке Айгерим Сарбасовой стало плохо, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу «КазМунайГаз».

Она попросила остановить машину у АЗС. Внезапно у нее начались сильные схватки, отошли воды. Женщина поняла, что добраться до города не успевает.

На помощь роженице пришли работницы АЗС - Жайнагуль и Токжан. Они вызвали «скорую», в кабинете мастера автозаправочной станции подготовили место для родов и поддерживали Айгерим до приезда медиков.

Врачи «скорой помощи» приятно удивились грамотным и четким действиям работников АЗС в этой непростой ситуации. Во многом благодаря им на свет благополучно появился здоровый мальчик.

Мама с малышом чувствуют себя хорошо, искренне благодарят кассиров за помощь и заботу.

Руководство компании в честь рождения малыша приняло решение подарить маме топливную карту на 1000 литров бензина АИ-92, по которой можно заправиться на любой АЗС «КазМунайГаз». А смелых кассиров поощрили за смекалку и активную помощь.

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