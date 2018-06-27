Вопросы защиты прав и интересов граждан РК обсудили во Вьетнаме

Казахстанская сторона подчеркнула необходимость защиты прав и интересов граждан двух стран.

22 июня 2018 года в Ханое по инициативе казахстанской стороны состоялись первые в истории казахстанско-вьетнамских отношений консультации между консульскими службами МИД двух стран, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Проведение такой встречи для Казахстана было продиктовано необходимостью, в первую очередь, обеспечения защиты прав и интересов казахстанских граждан в условиях поступательного и динамичного роста казахстанско-вьетнамских торгово-экономических отношений, возрастающего потока туристов и наблюдающейся активизации деловых связей с Вьетнамом.

Выступая в ходе консультаций, глава казахстанской делегации, заместитель директора Департамента консульской службы МИД РК Ерлан Мукашев отметил, что этой встречей мы запускаем новый формат взаимодействия между Казахстаном и Вьетнамом в виде консульских консультаций, которые призваны стать эффективным и действенным механизмом защиты прав граждан наших стран, на основе взаимного учета и уважения интересов друг друга.

«Консульская служба должна быть максимально приближенной ко всем гражданам, направлена на обеспечение их прав и интересов, в том числе, должна стремиться оперативно реагировать на события и инциденты, своевременно предоставлять необходимую информацию, оказывать защиту и помощь своим гражданам, оказавшимся в сложной ситуации», - обозначил главные приоритеты казахстанской консульской службы представитель РК.

В этом контексте казахстанская сторона подчеркнула необходимость налаживания взаимодействия по упреждению возможных проблем в вопросах, касающихся порядка въезда/выезда и правил пребывания граждан РК в СРВ и граждан СРВ в РК, защиты прав и интересов граждан двух стран, получения гражданства, а также обмена опытом двух стран по автоматизации и оптимизации процесса оказания государственных услуг в сфере консульской службы, в том числе внедрения электронных въездных виз.

Глава вьетнамской делегации Фам Хоанг Тунг полностью поддержал казахстанские подходы по вопросам консульского сопровождения отношений между странами, выразив готовность к предметному диалогу и взаимодействию с казахстанской стороной по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе встречи также было выражено обоюдное удовлетворение развитием договорно-правовой базы, отмечено взаимное стремление к ее дальнейшему укреплению.

Казахстанская сторона ознакомила вьетнамских коллег с бесплатным мобильным приложением «SmartTravelKZ», направленным на обеспечение максимально возможной безопасности казахстанских граждан за рубежом, а также оказание им оперативного содействия и помощи.

По итогам консультаций стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в консульской сфере и подчеркнули необходимость проведение таких встреч на регулярной основе.

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