Среди бюджетников распространяется ложная информация о выдаче квартир по Президентской программе

Люди уверены, что проект осуществляется в рамках официальных госпрограмм.

В ряде организаций бюджетной сферы распространилась информация о выдаче к празднику квартир по президентской программе «Нурлы жер». Инициаторы обещают жилье по привлекательной цене, ведут сбор списков «очередников». Для повышения степени доверия потенциальных претендентов предъявляется сомнительное письмо с логотипом Nurzher.kz в заголовке которого жирным шрифтом упоминается Администрация Президента РК со ссылкой на недавние социальные инициативы. Но у многих эта информация вызывает сомнения, сообщает zakon.kz.

Так, на странице Телеграм-канала Kaliyev channel были заданы несколько вопросов по поводу этого документа.

"Анализ формы и содержания письма отметить ряд принципиальных нестыковок", - утверждают специалисты.

Понятно, что многие очередники выражают откровенную заинтересованность и выстроились в очередь для заполнения предоставленных форм. И, разумеется, уверены, что проект осуществляется в рамках официальных госпрограмм.

"Данное письмо вызывает серьезные сомнения. Как и правомочность действий самой компании. Предлагая подлинно привлекательный продукт по конкурентным ценам, застройщику нет необходимости маскировать свои проекты под госпрограммы и делать сомнительные ссылки на органы власти", - считает автор на страницах Kaliyev channel.

Программа «Нурлы жер» (не Нуржер, как назвала себя компания) реализуется отдельно от Пяти социальных инициатив и программ Жилстройсбербанка. Это три абсолютно независимые программы. И упоминание в сомнительном письме Администрации Президента не означает связи частной компании с этим органом, имеющим собственный бланк установленного образца. Тем более, что АП осуществляет стратегический контроль, а практическая реализация госпрограмм возлагается на центральные и местные исполнительные органы, то есть, на правительство и акиматы.

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