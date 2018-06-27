Экс-замакима Риддера признал вину в смертельном наезде

Экс-чиновник подтвердил, что в день, когда случилось трагическое происшествие, находился за рулем в пьяном виде.

В городском суде Риддера прошло судебное заседание по делу о ДТП с участием бывшего заместителя акима города Бауыржана Курманбаева, сообщает МИА «Казинформ».

Подсудимый Б.Курманбаев на суде попросил прощения у родителей погибшего в ДТП парня и полностью признал свою вину. «Не передать словами, с какой горечью я выражаю вам сочувствие. Я принес большое горе вашей семье. Если сможете, простите меня. Полностью раскаиваюсь в содеянном», - сказал Б.Курманбаев.

Экс-чиновник подтвердил, что в день, когда случилось трагическое происшествие, находился за рулем в пьяном виде. Экспертиза показала содержание алкоголя в его крови 0,8 промилле. Это показатель легкого алкогольного опьянения. Экспертизой также установлено, что автомобиль под управлением Б.Курманбаева двигался со скоростью 88 километров в час, когда был сбит потерпевший. Подсудимый сообщил, что в темное время суток его ослепил свет фар встречной автомашины, и он не видел обочину. Почувствовав удар, нажал на тормоз.

Как стало известно, Курманбаев приобрел БМВ Х5 только за две недели до происшествия. В ходе заседания адвокат представил судье благодарственные письма и грамоты, полученные Курманбаевым, характеристику от акима Риддера, а также документы, подтверждающие болезнь отца подсудимого.

Напомним, 16 апреля текущего года сообщили об аресте заместителя акима Риддера Бауыржана Курманбаева, сбившего насмерть 19-летнего Евгения Смольникова. В ходе разбирательства выяснилось, что Б.Курманбаев находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже стало известно, что рядом с Б.Курманбаевым в момент ДТП находился аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев.

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