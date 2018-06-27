Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Умер отец Майкла Джексона

Джо Джексон продюсировал группу Jackson Five, которая прославила Майкла.

Фото : Publika.md27 июня 2018, 23:03

В США на 90-м году скончался отец короля поп-музыки Майкла Джексона Джо. Последнее время мужчина тяжело болел. Информацию о своем плачевном состоянии здоровья он подтвердил в "Твиттере" за несколько дней до смерти, сообщает The Hollywood Reporter.

В июне Джо Джексон попал в больницу с четвертой стадией рака поджелудочной железы. Его близкие жаловались на то, что отец легендарного музыканта не подпускал их к себе.

Джо Джексон продюсировал группу Jackson Five, в которой пели его сыновья Джеки, Тито и Джермен. В сольной карьере Майкла Джексона, которого не стало 25 июня 2009 года, отец артиста также сыграл существенную роль.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты