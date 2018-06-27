В Шымкенте начался суд по тройному убийству

Подсудимый пошел на убийство, чтобы взыскать долг.

В Шымкенте перед судом предстал безработный, которого считают виновным в тройном убийстве. В феврале он, по версии следователей, расправился с 50-летней женщиной и двумя ее сыновьями, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Как выяснилось, подсудимый играл в компьютерные игры со старшим сыном убитой, и тот задолжал ему денег. В тот день 26-летний Олег Власкин пришел в дом к жертвам, чтобы забрать долг. Дверь ему открыл 12-летний Денис. Он ударил мальчика по голове статуэткой, задушил и бросил тело за диван. Следующей жертвой стала 50-летняя женщина. Она тоже получила по голове. Ее тело преступник уложил на диван и накрыл пледом. Последним подсудимый расправился со своим должником 21-летним Александром. Орудием преступления стала все та же статуэтка. После убийства преступник забрал 50 тысяч тенге, два сотовых телефона и компьютерный процессор. Задержали его спустя двое суток, уже в Таразе.

- Погибший был должен преступнику 250 тысяч тенге. Ананьев проспорил, играя в компьютерные игры. Погибший отказался возвращать долг. После этого 8 февраля утром Власкин, нуждаясь в деньгах, заранее зная, что в доме у Ананьева находится дорогой компьютерный системный блок, решил совершить разбой. Планировал даже убить должника, - говорит государственный обвинитель Берик Ыбышев.

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