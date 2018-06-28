Казахстан не будет вводить запрет на ввоз мяса из Киргизии

Минсельхоза изучает ситуацию у соседей, но пока не видит необходимости в усилении контроля на границе.

Опасности завоза сибирской язвы из Кыргызстана нет, - заверил председатель Комитета ветконтроля и надзора Минсельхоза после брифинга в СЦК, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Арман Утегулов рассказал, что сейчас ведомство изучает ситуацию у соседей, но пока не видит необходимости в усилении контроля на границе.

Напомним, Министерство здравоохранения Кыргызстана сообщило, что с подозрением на сибирскую язву госпитализировали жителя Базар-Коргонского района. Накануне в больницу попали его односельчане, которые помогали с разделкой мяса.

"Мы знаем, что 11 человек заболели и лежат в больнице. Но как такового запрета между Казахстаном и Кыргызстаном нет. Есть ограничения на ввоз животных. Продукция - да, ввозится. Поэтому мы решим с нашими кыргызскими коллегами, как поступить. В первую очередь нам надо знать, откуда источник заражения, потом принимать меры. Но на сегодняшний день мы запрет пока не ввели", - говорит председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Арман Утегулов.

А вот в связи с запретом ввоза продукции российских птицефабрик в Минсельхозе не исключают повышения цены на мясо и яйца отечественного производства. В связи со вспышкой птичьего гриппа в Курской, Пензенской и Самарской областях, Казахстан закрыл границы для ввоза инкубационного яйца, пуха, пера, мяса и живой птицы.

"Возможно, мы надеемся, не произойдет большого скачка цен. Потому что это конечно может отразиться на повышении стоимости. Здесь вот возможность показать себя нашим производителям в лучшем свете. То есть увеличить объем, а не увеличивать маржу за счет резкого увеличения цены. Мы будем наблюдать эту ситуацию", - комментирует первый вице-министр сельского хозяйства РК Арман Евниев.

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