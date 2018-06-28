Американка покусала полицейских, пытаясь выгнать темнокожего подростка из бассейна

Ей предъявили обвинения в нападении, атаке на полицейских и сопротивлении при аресте.

Жительница американского города Саммервилл (штат Южная Каролина) побила чернокожего подростка, выгоняя его вместе с друзьями с территории общественного бассейна, а затем напала на полицейских. Об этом сообщает New York Post.

15-летнего парня и его знакомых позвал в бассейн их друг. Однако 38-летняя Стефани Сэбби-Стремпел (Stephanie Sebby-Strempel) заявила подросткам, что им «здесь не место», и призвала убираться куда подальше. Она также пригрозила позвонить в полицию. Подросток удивился поведению женщины, но спокойно пошел к выходу, снимая происходящее на видео. В этот момент она несколько раз его ударила, крича при этом: «Убирайся сейчас же, ты, сопляк». Ролик был выложен на Facebook.

По информации полиции, Сэбби-Стремпел как минимум три раза ударила подростка по лицу. После инцидента его осмотрели врачи, серьезных травм он не получил. Отмечается, что молодой человек вел себя совершенно спокойно, не провоцировал женщину и даже не дал ей сдачи.

После произошедшего дебоширку решили арестовать. Для этого стражи порядка приехали к американке домой. Женщина стала сопротивляться, толкнула одного из офицеров в стену, повредив ему колено, а также до крови покусала второму руку. Ей предъявили обвинения в нападении, атаке на полицейских и сопротивлении при аресте. Позднее Сэбби-Стремпел отпустили под залог. Какое наказание ей грозит, не сообщается.

Источник: Lenta.ru

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