Минюст США разрешил Disney купить 21st Century Fox

Регулятор выставил условие Disney - продать сеть региональных каналов Fox Sports.

Министерство юстиции США одобрило сделку по приобретению конгломератом Walt Disney активов компании Руперта Мердока 21st Century Fox, сообщает агентство Прайм.

"The Walt Disney Company объявила сегодня, что антимонопольное подразделение министерства юстиции США одобрило ожидаемое приобретение компанией Disney (активов — ред.) 21st Century Fox", — сообщается в релизе Disney

При этом регулятор выставил условие Disney — компания должна будет продать сеть региональных каналов Fox Sports. У Disney на продажу будет не менее 90 дней после закрытия сделки.

На прошлой неделе Walt Disney улучшил свое предложение по покупке активов компании Мердока до 71,3 миллиарда долларов, то есть почти на треть по сравнению с предложением декабря. Компания улучшила условия сделки до 38 долларов за акцию. При этом акционеры Fox смогут выбрать между получением наличных средств или акций Disney. Walt Disney ожидает, что в сумме заплатит 35,7 миллиарда долларов наличными и выпустит около 343 миллионов новых акций для акционеров 21st Century Fox.

Американский кабельный оператор Comcast Corp 14 июня предложил 21st Century Fox 65 миллиардов долларов наличными за покупку активов корпорации, на которые ранее претендовала Walt Disney Co. В декабре Fox согласилась продать активы американской Disney за 52,4 миллиарда долларов.

Американская The Walt Disney Company была основана Уолтом Диснеем в 1923 году. Это одна из крупнейших компаний в США и один из мировых лидеров индустрии развлечений.

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