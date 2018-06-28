Трамп встретится с Путиным

Американский лидер сказал, что встреча с Путиным может состояться после саммита НАТО и, возможно, пройдет в Хельсинки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с Владимиром Путиным "примерно" во время поездки в Европу, сообщает РИА Новости.

Американский лидер добавил, что встреча с Путиным может состояться после саммита НАТО и, возможно, пройдет в Хельсинки. По его словам, он намерен обсудить с российским президентом Сирию и Украину.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что по закрытым каналам уже давно обсуждают подготовку встречи Путина и Трампа. По его словам, о времени и месте проведения двустороннего саммита объявят в четверг. В среду Путин в конце встречи с Болтоном передал привет Трампу и сказал, что встреча с ним ему важна и он будет к ней готовиться.

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