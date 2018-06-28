В Талдыкоргане заблокированы счета должников по налогам

Налоговая задолженность может взиматься через недвижимость, на которую наложено ограничение.

В Талдыкоргане блокированы счета 625 предпринимателей, имеющих задолженность по налогам. Их общий долг перед государством приближается к 500 миллионам тенге, передает МИА «Казинформ».

«Вначале мы направляем предпринимателям, имеющим налоговую задолженность, уведомление в электронном варианте и по почте. Если в течение 10 рабочих дней задолженность не погашается, банковские счета блокируются, выезд за границу запрещается. На сегодняшний день блокированы счета 625 предпринимателей. Их задолженность по налогам составляет 490 млн 487 тысяч тенге. В начале года размер этой задолженности составлял 775 млн 401 тысячу тенге. Среди должников есть индивидуальные предприниматели и товарищества с ограниченной ответственностью», - сказал руководитель отдела принудительного взимания Талдыкорганского городского Управления государственных доходов Маулен Турабаев.

По его словам, если предприниматель не погасит задолженность после блокировки счета, накладываются ограничения на кассу и недвижимое имущество. Если на его банковские счета поступят деньги, они автоматически направляются на погашение налоговой задолженности. Если же задолженность не будет взыскана с должника, то проводится работа по взысканию задолженности со счетов дебиторов.

Налоговая задолженность может взиматься через недвижимость, на которую наложено ограничение. То есть, личное имущество предпринимателя выставляется на торги, вырученные деньги направляются на погашение налоговой задолженности.





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