Американские кинокритики назвали претендентов на "Оскар"

В список вошли киноленты, которые вышли в прокат в США с 1 января по 30 июня 2018 года.

Американские кинокритики из издания Variety составили перечень фильмов, которые могут побороться за "Оскар" в следующем году, передает РИА Новости.

В список вошли киноленты, которые вышли в прокат в США с 1 января по 30 июня 2018 года.

В номинации "Лучший фильм" специалисты выделили фильм "Тебя никогда здесь не было". В числе претендентов назвали фильмы "Черная Пантера", "Первая реформаторская церковь" с Итаном Хоуком в роли священника, фильм ужасов "Реинкарнация" и ковбойскую драму "Наездник".

В номинации "Лучший режиссер" кинокритики отметили Хлою Чжао ("Наездник"). Среди претендентов упомянуты Райан Куглер за "Черную Пантеру", Ари Астер за "Реинкарнацию", Линн Рэмси за "Тебя никогда здесь не было" и Пол Шредер за "Первую реформаторскую церковь".

"Лучшим актером" эксперты издания назвали Итана Хоука, "Первая реформаторская церковь". К претендентам отнесли Хоакина Феникса ("Тебя никогда здесь не было"), Брэйди Жандро ("Наездник"), Бена Фостера ("Не оставляй следов"), Джейсона Кларка ("Чаппакуиддик").

В номинации "Лучшая актриса" специалисты выделили Тони Коллетт, "Реинкарнация". Претендентами названы Эмили Блант ("Тихое место"), Оливия Кук ("Чистокровные"), Вера Фармига ("Границы") и Лесли Манн ("Секса не будет!!!").

"Лучшим актером второго плана" эксперты назвали Майкла Б. Джордана, "Черная Пантера". В качестве претендентов упомянуты Джош Бролин ("Мстители 3: Война бесконечности"), Бенисио Дель Торо ("Убийца 2"), Хью Грант ("Приключения Паддингтона 2"), Алекс Вулф ("Реинкарнация").

В номинации "Лучшая актриса второго плана" отмечена Кэтрин Ньютон, "Секса не будет!!!". Также в претендентах Летишиа Райт ("Черная Пантера"), Аманда Сейфрид ("Первая реформаторская церковь"), Гидеон Адлон ("Секса не будет!!!"), Томасин МакКензи ("Не оставляй следов").

Однако кинокритики издания также отметили, что основные претенденты на "Оскар", как показывает практика последних лет, выходят в прокат осенью, поэтому фавориты еще могут измениться.

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