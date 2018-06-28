Батареи на телефонах оказались хранителями важных данных
Вычислить, что владелец устройства делал со смартфоном, позволяет анализ потребления энергии, который могут провести злоумышленники.
Аккумуляторы смартфонов могут быть использованы хакерами для получения доступа к информации на устройстве. Об этом говорится в докладе, представленном в ходе симпозиума Privacy Enhancing Technologies.
Вычислить, что владелец устройства делал со смартфоном, позволяет анализ потребления энергии, который могут провести злоумышленники, говорится в работе группы специалистов из Техасского университета в Остине, Еврейского университета в Иерусалиме и Израильского технологического института.
Исследователи выяснили, что такие показатели, как сила нажатия на экран, а также использование приложений, потребляющих разное количество энергии, могут быть полезны для злоумышленников. С помощью этих данных можно спрогнозировать, что использует владелец смартфона, а в некоторых случаях — что именно он печатает в конкретный момент. Таким образом, хакеры могут составить целостный «портрет активности пользователя».
Управлять батареей дистанционно проблематично, так что для доступа к смартфону злоумышленник должен вставить собственный подготовленный аккумулятор. Такая угроза существует, когда собственник передает гаджет кому-либо, к примеру, сдает его в ремонт.
Издание The Register отмечает, что у владельцев гаджетов пока нет повода для паники из-за уязвимости батареи, потому что пока атака остается лишь теорией, которую попытались проверить ученые.
Источник: Lenta.ru
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