Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В США мужчина голыми руками спас аллигатора от питона

Мужчина схватил трехметрового питона за голову, вытащил его из воды, посадил в мешок и увез.

Фото : © Depositphotos / hdamke28 июня 2018, 08:35

В национальном парке Эверглейдс охотник за змеями Майк Киммел спас небольшого аллигатора от питона, сообщает РИА Новости.

Посреди ночи автор видео и охотник за змеями натолкнулись в парке на аллигатора, находящегося в "объятьях" питона, и думали, что рептилия мертва и очень удивились, увидев, что ошиблись.

Тогда Майк и решил спасти аллигатора: схватил трехметрового питона за голову, вытащил его из воды, посадил в мешок и увез.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты