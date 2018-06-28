В США мужчина голыми руками спас аллигатора от питона
Мужчина схватил трехметрового питона за голову, вытащил его из воды, посадил в мешок и увез.
Фото : © Depositphotos / hdamke28 июня 2018, 08:35
В национальном парке Эверглейдс охотник за змеями Майк Киммел спас небольшого аллигатора от питона, сообщает РИА Новости.
Посреди ночи автор видео и охотник за змеями натолкнулись в парке на аллигатора, находящегося в "объятьях" питона, и думали, что рептилия мертва и очень удивились, увидев, что ошиблись.
Тогда Майк и решил спасти аллигатора: схватил трехметрового питона за голову, вытащил его из воды, посадил в мешок и увез.
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